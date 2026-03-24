        Besiciler kuzu ve oğlak doğumlarında zorlu mücadele veriyor

        SİDAR CAN EREN - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde besiciler, umutla bekledikleri oğlak ve kuzuların dünyaya gelmeye başlamasıyla ahırlarda nöbet tutup gerekli durumlarda hayvanlara müdahale ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 11:29 Güncelleme:
        Ovacık'ta, yaylaların ve ormanlık alanların geniş yer kaplaması hayvancılık faaliyetlerine büyük katkı sağlıyor.

        İlçenin Konaklar, Paşadüzü, Havuzlu, Köseler, Koyungölü, Güneykonak, Gözeler ve Çakmaklı köylerinde de küçükbaş hayvan yetiştiriciliği önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor.

        Dört mevsim hayvanlarının bakımıyla ilgilenen besiciler, oğlak ve kuzu doğumlarının yoğunlaştığı ocak-mart dönemini ahırlarda nöbet tutarak geçiriyor.

        Besiciler, yüzlerce hayvanın arasından doğumu yaklaşan keçi ve koyunları tespit ederek uzun saatler ahırlarda bekliyor.

        Doğum esnasında gerekli durumlarda keçi ve koyunlara müdahale eden besiciler, oğlak ve kuzuların sağlıklı şekilde dünyaya gelmesi için yoğun çaba gösteriyor.

        Doğumun ardından oğlak ve kuzuları soğuktan koruyan besiciler, daha sonra onlara ağız sütü vererek hastalıklara karşı bağışıklık kazanmalarına yardımcı oluyor.

        Sürüde ezilme tehlikesiyle karşı karşıya olan oğlak ve kuzular, günde iki kez anneleriyle buluşturulup emdikleri sütle besleniyor.

        Besiciler, yeteri kadar beslenemeyen bazı oğlak ve kuzuları da biberona koydukları sütle doyuruyor.

        - "Anne ve yavrulara özenle bakıyoruz"

        Besicilerden Müjdat Köse, AA muhabirine, ailesiyle Havuzlu köyünde koyun ve keçi yetiştiriciliği yaptığını söyledi.

        Oğlak ve kuzuların şubatta doğmaya başladığını belirten Köse, şöyle konuştu:

        "Oğlak ve kuzular yaklaşık 2 ay annelerini emiyor ve ilkbaharda da meraya çıkarıyoruz. Sancıları başlayan koyun ve keçileri gözlemleyip kontrol altına alıyoruz. Koyun ve keçilerimiz bazen ikiz doğuruyorlar, yardıma ihtiyaçları oluyor. Bu tür durumlarda da biz müdahale ediyoruz. Doğum sonrasında da anne ve yavruyu ayrı bir bölmeye alıp birkaç gün özenle bakıyoruz."

        Besici İlhan Demir de yaklaşık 40 yıldır hayvancılıkla uğraşarak geçimini sağladığını anlattı.

        Ovacık'ta bu yıl kış mevsiminin çetin geçtiğinden bahseden Demir, "Hayvanların doğum zamanına girdik ve kimisi zor doğuruyor kimisi de doğuramıyor ya da hastalık kapıyor. Bir kuzu yaklaşık bir ay kadar annesiyle kalıyor ve anne sütünden besleniyor. Ondan sonra kuzuları ahırlardaki bölümlere alıyoruz ve yem bitkilerini yediriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Gülseren Yarar da 15 yıldır hayvancılıkla uğraştığını ve işinin kendisine mutluluk verdiğini belirtti.

        Yarar, ahırdaki mesaisinin zorlu geçtiğini ifade ederek, "Sabah saat 6'da uyanıp ahıra geliyoruz. Hayvanların yemini veriyoruz ve sonra da oğlak ve kuzuları annelerine emdiriyoruz. Bazı koyun ve keçiler yavrularını sütüyle doyuramıyor. Aç kalan oğlak ve kuzulara da biberonla süt veriyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

