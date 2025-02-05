Tuncer Bakırhan: Barış sürecine evrilmesini istiyoruz

DEM Parti ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) tarafından ‘Toplumsal barış ve özgürlük buluşmaları’ kapsamında, Yenişehir ilçesindeki Sezai Karakoç Kongre Merkezi’nde halk buluşması gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarının ardından söz alan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, barış ve çözüm yolunun Diyarbakır’dan geçtiğini söyledi.

Bakırhan, “100 yıldır Türkiye’de devam eden, son 40 yıldır Türkiye’nin enerjisini, ekonomisini, toplumsal enerjisini emen, büyük bir sorundan bahsediyoruz. Türkiye, Bahçeli ile başlayan, İmralı’ya iki kez heyetimizin gitmesiyle birlikte Öcalan’ın sürece dahil olduğu çok önemli tartışmalar yaşıyor. Bu tartışmalardan bir süreç çıkmasını umuyoruz, bu tartışmaların bir barış sürecine evrilmesini istiyoruz. Bunu istemek yetmiyor, aynı zamanda bunun altyapısını da oluşturmak gerekiyor. Aynı zamanda onurlu bir barışa dönüşmesi için bu meseleye sahip çıkmamız gerekiyor. Bu sorun çözülecekse Kürtler ana dilinde eğitim görmelidir. Yerel demokrasi olmalıdır. Öyle herkesin keyfine göre Kürt halkının seçmiş olduğu iradeye kayyım atanmamalıdır. Mesele sadece bir çağrı meselesi değil” dedi.

Tuncer Bakırhan, Öcalan’ın tarihi bir açıklamaya hazırlandığını, Türkiye’nin demokratikleşmesini, Kürt meselesinin demokratik yollarla çözümünü, onurlu bir barışın formülünü hazırladığını söyledi. Bakırhan, “Silahı bırakan ne yapacak, nereye gidecek, ailesine kavuşacak mı? ‘Suriye’de, Irak’ta Kandil'de kalmasın’ diyenler bunun alt yapısını oluşturdu mu? Cezaevlerinde 100 binlerce haksız hukuksuz kalan siyasi tutsaklar var, bunlara ne olacak? Ana dil meselesi ne olacak, yerel yönetimler ne olacak? İrade gaspı olan kayyım ne olacak?” ifadelerini kullandı.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.