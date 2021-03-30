Şu an üst fosil diye tabir ettiğimiz ikinci muhteşem salondayız. Tünel çalışması sırasında girişin çökmesiyle yeni bir fosil giriş açıldı. Böylece halkın girebileceği çok daha büyük alan açıldı. Ancak öncelikle bu çökmenin nedeni ve durumu incelenmesi lazım" dedi.