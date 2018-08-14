Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı

Olay, TEM Otoyolu İzmit Geçişi Korutepe Tünelinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tünel içerisinden geçmekte olan bir otomobilde yangın çıktı. Yangın sonucu tünel içerisinde yoğun duman oluştu. Kapanan yolda araçlarında mahsur kalan vatandaşlar, tünelde bulunan yaşam odalarına sığınarak canını kurtardı.

İHA'nın haberine göre, çoğu vatandaş ise araçlarının içerisinde yaşam mücadelesi verdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrasında, tünelde mahsur kalan vatandaşlar tahliye edildi. Çok sayıda vatandaşın dumandan etkilenerek çeşitli hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

Öte yandan, ekiplerin çalışmalarının sürdüğü tünelde yangının meydana geldiği İstanbul istikametinde yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.





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