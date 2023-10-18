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        Haberler Gündem Trafik Tünelde takla attı: 2 ölü

        Tünelde takla attı, 2 kişiye mezar oldu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, tünelde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Feci kazada ters dönen otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 14:18 Güncelleme: 18.10.2023 - 14:18
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        Tünelde takla attı: 2 ölü
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        Antalya'da kontrolden çıkarak tünelde takla atan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 03.00 sıralarında Alanya ilçesi Elikesik Mahallesi D-400 karayolu üzerindeki 2. Tünel'de meydana geldi.

        Ahmet Göknar (48) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptıktan sonra takla atlı.

        Kazada araç sürücüsü Göknar ve araçta yolcu olarak bulunan Ali Kaya (48) hayatını kaybetti.

        Olay yerinde yapılan incelemenin ardından sürücü ve yolcunun cansız bedenleri, Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı.

        Kazadan sonra trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

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