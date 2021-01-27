Tunus, Fas, BAE ve Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

AA

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19'dan 83 kişinin daha öldüğü, 2 bin 26 yeni vaka tespit edildiği, 2 bin 255 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Böylece toplam can kaybının 6 bin 370'e, vaka sayısının 200 bin 662'ye, iyileşenlerin sayısının ise 148 bin 995'e ulaştığı bildirildi.

- Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 867 kişinin enfekte olduğu, 1351 hastanın ise iyileştiği kaydedildi.

Son verilerle can kayıplarının 8 bin 187'ye, vaka sayısının 467 bin 493'e, iyileşenlerin sayısının ise 444 bin 823'e yükseldiği ifade edildi.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 7 kişinin daha hayatını kaybettiği, 3 bin 601 kişinin enfekte olduğu, 3 bin 890 hastanın ise iyileştiği duyuruldu.

Açıklamada, ölü sayısının 805'e, vaka sayısının 285 bin 147'ye, iyileşen hasta sayısının ise 259 bin 194'e çıktığı bilgisi verildi.

- Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 5 kişinin vefat ettiği, 243 yeni vaka tespit edildiği, 193 hastanın ise iyileştiği kaydedildi.

Ülkede toplam can kaybının 2 bin 871, vaka sayısının 106 bin 97, iyileşenlerin sayısının ise 72 bin 396 olduğu ifade edildi.