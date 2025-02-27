Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.765,17 %2,01
        DOLAR 36,4297 %-0,09
        EURO 38,2675 %0,03
        GRAM ALTIN 3.381,08 %-1,08
        FAİZ 38,07 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 37,39 %0,23
        BITCOIN 86.385,00 %2,27
        GBP/TRY 46,2309 %-0,04
        EUR/USD 1,0479 %-0,06
        BRENT 73,43 %1,24
        ÇEYREK ALTIN 5.528,06 %-1,08
        Haberler Ekonomi Para Döviz mevduatlarında 1.5 yılın en hızlı artışı - Para Haberleri

        Döviz mevduatlarında 1.5 yılın en hızlı artışı

        21 Şubat haftasında yurt içi yerleşiklerin toplam yabancı para cinsi mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 3.7 milyar dolarlık artış görüldü. Bu, Ağustos 2023'ten bu yana kaydedilen en yüksek haftalık artış oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 15:12 Güncelleme: 27.02.2025 - 15:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Döviz mevduatlarında 1.5 yılın en hızlı artışı
        ABONE OL

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 21 Şubat ile biten haftada 163 milyar 236 milyon 35 bin lira artışla 20 trilyon 782 milyar 155 milyon 608 bin liraya çıktı.

        TL CİNSİ MEVDUATTA DÜŞÜŞ

        Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,5 azalışla 11 trilyon 870 milyar 231 milyon 180 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 3 yükselişle 6 trilyon 317 milyar 675 milyon 14 bin lira oldu.

        Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 209 milyar 807 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 174 milyar 669 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

        Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 21 Şubat itibarıyla 3,7 milyar dolarlık artış görüldü. Bu, 25 Ağustos 2023'ten bu yana kaydedilen en yüksek haftalık artış oldu.

        Döviz mevduatlarındaki pariteden arındırılmış haftalık değişimler:

        Hafta Değişim (milyon dolar)
        21-02-2025 3,704
        14-02-2025 139
        07-02-2025 3,174
        31-01-2025 -1,239
        24-01-2025 728
        17-01-2025 583
        10-01-2025 -956
        03-01-2025 117
        27-12-2024 385
        20-12-2024 -6
        13-12-2024 1,044
        06-12-2024 -2,520
        29-11-2024 17
        22-11-2024 -2,319
        15-11-2024 2,734
        08-11-2024 712
        01-11-2024 -572
        25-10-2024 -2,014
        18-10-2024 2,014
        11-10-2024 -2,733
        04-10-2024 719
        27-09-2024 -2,597
        20-09-2024 870
        13-09-2024 -2,883
        06-09-2024 1,150
        30-08-2024 -1,224
        23-08-2024 2,000
        16-08-2024 64
        09-08-2024 2,772
        02-08-2024 -849
        26-07-2024 440
        19-07-2024 1,370
        12-07-2024 561
        05-07-2024 -1,856
        28-06-2024 -1,797
        21-06-2024 1,597
        14-06-2024 -1,676
        07-06-2024 -1,649
        31-05-2024 -3,369
        24-05-2024 -708
        17-05-2024 -1,216
        10-05-2024 -4,293
        03-05-2024 -2,986
        26-04-2024 -2,215
        19-04-2024 1,056
        12-04-2024 -344
        05-04-2024 -4,588
        29-03-2024 -2,703
        22-03-2024 3,608
        15-03-2024 1,850
        08-03-2024 3,180
        01-03-2024 -1,265
        23-02-2024 1,141
        16-02-2024 -618
        09-02-2024 31
        02-02-2024 -2,383
        26-01-2024 1,231
        19-01-2024 980
        12-01-2024 926
        05-01-2024 720
        29-12-2023 -1,352
        22-12-2023 408
        15-12-2023 -327
        08-12-2023 485
        01-12-2023 -774
        24-11-2023 -1,043
        17-11-2023 -685
        10-11-2023 403
        03-11-2023 -186
        27-10-2023 141
        20-10-2023 453
        13-10-2023 718
        06-10-2023 549
        29-09-2023 -2,420
        22-09-2023 -1,160
        15-09-2023 -692
        08-09-2023 251
        01-09-2023 -761
        25-08-2023 4,783

        TCMB REZERVLERİNDE GERİLEME

        Geçen hafta yurt içi yerleşiklerin talebi artarken, TCMB'den de dikkat çekici döviz satışı gelmişti. Geçtiğimiz hafta TCMB'nin net döviz pozisyonu 5 milyar dolar gerilerken, bu hafta başında da 5.1 milyar dolarlık satış gelmişti.

        REKLAM
        TCMB'den 1 günde 5.1 milyar dolarlık döviz satışı
        TCMB'den 1 günde 5.1 milyar dolarlık döviz satışı

        TCMB toplam rezervleri, 21 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 157 milyon dolar azalışla 169 milyar 995 milyon dolara geriledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmamoğlu'na bilirkişi iddianamesi! 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak
        İmamoğlu'na bilirkişi iddianamesi! 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak
        Bekçilikten döner zinciri patronluğuna! 'Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi çıktı!
        Bekçilikten döner zinciri patronluğuna! 'Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi çıktı!
        Trafikteki kavgada ünlü mimarı öldüren polis hakkında iddianame!
        Trafikteki kavgada ünlü mimarı öldüren polis hakkında iddianame!
        Gaziantep'te ilk 11'ler belli oldu
        Gaziantep'te ilk 11'ler belli oldu
        DEM heyetinin Öcalan görüşmesi bitti
        DEM heyetinin Öcalan görüşmesi bitti
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        Nadir ve tanısı konulamayan 12 hastalık tespit edildi
        Nadir ve tanısı konulamayan 12 hastalık tespit edildi
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        İstanbul'da restorana silahlı saldırı! Yaralılar var!
        İstanbul'da restorana silahlı saldırı! Yaralılar var!
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Sık sık acıkmanızın nedeni bu olabilir!
        Sık sık acıkmanızın nedeni bu olabilir!
        Faiz artınca orta sınıfın harcaması çarpıldı
        Faiz artınca orta sınıfın harcaması çarpıldı
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        "Detay vermeye utanıyorum"
        "Detay vermeye utanıyorum"