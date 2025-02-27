Döviz mevduatlarında 1.5 yılın en hızlı artışı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 21 Şubat ile biten haftada 163 milyar 236 milyon 35 bin lira artışla 20 trilyon 782 milyar 155 milyon 608 bin liraya çıktı.

TL CİNSİ MEVDUATTA DÜŞÜŞ

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,5 azalışla 11 trilyon 870 milyar 231 milyon 180 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 3 yükselişle 6 trilyon 317 milyar 675 milyon 14 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 209 milyar 807 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 174 milyar 669 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 21 Şubat itibarıyla 3,7 milyar dolarlık artış görüldü. Bu, 25 Ağustos 2023'ten bu yana kaydedilen en yüksek haftalık artış oldu.

Döviz mevduatlarındaki pariteden arındırılmış haftalık değişimler:

Hafta Değişim (milyon dolar) 21-02-2025 3,704 14-02-2025 139 07-02-2025 3,174 31-01-2025 -1,239 24-01-2025 728 17-01-2025 583 10-01-2025 -956 03-01-2025 117 27-12-2024 385 20-12-2024 -6 13-12-2024 1,044 06-12-2024 -2,520 29-11-2024 17 22-11-2024 -2,319 15-11-2024 2,734 08-11-2024 712 01-11-2024 -572 25-10-2024 -2,014 18-10-2024 2,014 11-10-2024 -2,733 04-10-2024 719 27-09-2024 -2,597 20-09-2024 870 13-09-2024 -2,883 06-09-2024 1,150 30-08-2024 -1,224 23-08-2024 2,000 16-08-2024 64 09-08-2024 2,772 02-08-2024 -849 26-07-2024 440 19-07-2024 1,370 12-07-2024 561 05-07-2024 -1,856 28-06-2024 -1,797 21-06-2024 1,597 14-06-2024 -1,676 07-06-2024 -1,649 31-05-2024 -3,369 24-05-2024 -708 17-05-2024 -1,216 10-05-2024 -4,293 03-05-2024 -2,986 26-04-2024 -2,215 19-04-2024 1,056 12-04-2024 -344 05-04-2024 -4,588 29-03-2024 -2,703 22-03-2024 3,608 15-03-2024 1,850 08-03-2024 3,180 01-03-2024 -1,265 23-02-2024 1,141 16-02-2024 -618 09-02-2024 31 02-02-2024 -2,383 26-01-2024 1,231 19-01-2024 980 12-01-2024 926 05-01-2024 720 29-12-2023 -1,352 22-12-2023 408 15-12-2023 -327 08-12-2023 485 01-12-2023 -774 24-11-2023 -1,043 17-11-2023 -685 10-11-2023 403 03-11-2023 -186 27-10-2023 141 20-10-2023 453 13-10-2023 718 06-10-2023 549 29-09-2023 -2,420 22-09-2023 -1,160 15-09-2023 -692 08-09-2023 251 01-09-2023 -761 25-08-2023 4,783

TCMB REZERVLERİNDE GERİLEME

Geçen hafta yurt içi yerleşiklerin talebi artarken, TCMB'den de dikkat çekici döviz satışı gelmişti. Geçtiğimiz hafta TCMB'nin net döviz pozisyonu 5 milyar dolar gerilerken, bu hafta başında da 5.1 milyar dolarlık satış gelmişti.

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TCMB toplam rezervleri, 21 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 157 milyon dolar azalışla 169 milyar 995 milyon dolara geriledi.