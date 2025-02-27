Döviz mevduatlarında 1.5 yılın en hızlı artışı
21 Şubat haftasında yurt içi yerleşiklerin toplam yabancı para cinsi mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 3.7 milyar dolarlık artış görüldü. Bu, Ağustos 2023'ten bu yana kaydedilen en yüksek haftalık artış oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 21 Şubat ile biten haftada 163 milyar 236 milyon 35 bin lira artışla 20 trilyon 782 milyar 155 milyon 608 bin liraya çıktı.
TL CİNSİ MEVDUATTA DÜŞÜŞ
Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,5 azalışla 11 trilyon 870 milyar 231 milyon 180 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 3 yükselişle 6 trilyon 317 milyar 675 milyon 14 bin lira oldu.
Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 209 milyar 807 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 174 milyar 669 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.
Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 21 Şubat itibarıyla 3,7 milyar dolarlık artış görüldü. Bu, 25 Ağustos 2023'ten bu yana kaydedilen en yüksek haftalık artış oldu.
Döviz mevduatlarındaki pariteden arındırılmış haftalık değişimler:
TCMB REZERVLERİNDE GERİLEME
Geçen hafta yurt içi yerleşiklerin talebi artarken, TCMB'den de dikkat çekici döviz satışı gelmişti. Geçtiğimiz hafta TCMB'nin net döviz pozisyonu 5 milyar dolar gerilerken, bu hafta başında da 5.1 milyar dolarlık satış gelmişti.
TCMB toplam rezervleri, 21 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 157 milyon dolar azalışla 169 milyar 995 milyon dolara geriledi.