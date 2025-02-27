Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. ve son hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe'ye bir puan çeyrek final için yeterli olurken, ev sahibi ekibin kazanması ve diğer maçların sonucunu beklemesi gerekecek.
STAT: Gaziantep Stadı
HAKEM: Yasin Kol
SAAT: 16.00
YAYIN: A Spor
Gaziantep FK: Sokratis, Ertuğrul, Daubin, Kozlowski, Lungoyi, Semih Güler, Sorescu, Boateng, Ogün, Ömürcan, Husic.
Fenerbahçe: İrfan Can E., Mert Müldür, Yusuf, Skriniar, Oğuz Aydın, Osayi, Mert Hakan, Fred, İrfan Can K., Talisca, En-Nesyri.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. ve son hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.
Grubunda ilk maçında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 ile geçen Fenerbahçe, ikinci müsabakasında da sahasında Erzurumspor FK'yi 5-0 mağlup etmişti.
Sarı-lacivertliler, 2 maçta topladığı 6 puanla grubunda averajla lider durumda bulunuyor.
Grubun ilk maçında İstanbulspor'u 4-0 mağlup eden Gaziantep FK, ikinci maçta ise deplasmanda Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu.
Kırmızı-siyahlılar, 2 maçta topladığı 3 puanla grubunda averaj ile 3. sırada bulunuyor.
Fenerbahçe'ye bir puan çeyrek final için yeterli olurken, ev sahibi ekibin kazanması ve diğer maçların sonucunu beklemesi gerekecek.
6 EKSİK
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Diego Carlos, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde ve İsmail Yüksek'in yanı sıra Dominik Livakovic, Levent Mercan ve Sofyan Amrabat, kamp kadrosunda yer almadı.
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Burak Kapacak, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Fred, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Anderson Talisca, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun