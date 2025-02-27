Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

STAT: Gaziantep Stadı

HAKEM: Yasin Kol

SAAT: 16.00

YAYIN: A Spor

Gaziantep FK: Sokratis, Ertuğrul, Daubin, Kozlowski, Lungoyi, Semih Güler, Sorescu, Boateng, Ogün, Ömürcan, Husic.

Fenerbahçe: İrfan Can E., Mert Müldür, Yusuf, Skriniar, Oğuz Aydın, Osayi, Mert Hakan, Fred, İrfan Can K., Talisca, En-Nesyri.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. ve son hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.

Grubunda ilk maçında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 ile geçen Fenerbahçe, ikinci müsabakasında da sahasında Erzurumspor FK'yi 5-0 mağlup etmişti.

Sarı-lacivertliler, 2 maçta topladığı 6 puanla grubunda averajla lider durumda bulunuyor.

Grubun ilk maçında İstanbulspor'u 4-0 mağlup eden Gaziantep FK, ikinci maçta ise deplasmanda Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu.

Kırmızı-siyahlılar, 2 maçta topladığı 3 puanla grubunda averaj ile 3. sırada bulunuyor.

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Fenerbahçe'ye bir puan çeyrek final için yeterli olurken, ev sahibi ekibin kazanması ve diğer maçların sonucunu beklemesi gerekecek.