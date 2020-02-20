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HaberlerDünya

Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Fahfah, yeni kabineyi açıkladı

Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen İlyas el-Fahfah yeni kabine listesini açıkladı

Tunus'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Fahfah, yeni kabineyi açıkladı
AA

Hazırladığı listeyi Kartaca Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Kays Said'e sunmasının ardından basına açıklama yapan Fahfah, yeni kabinenin tüm Tunuslulara hitap edeceğini ve vatanın yüksek hedefleri doğrultusunda tüm kesimleri birleştirici olacağını söyledi.

Fahfah, 30 bakan ve 2 devlet katibinden oluşan kabinesinin geniş yelpazeli bir koalisyon ve halka yeniden güven ve umut vermeye dayalı bir siyasi platform oluşturduğunu ifade etti.

Gerçekleştirdiği istişarelerin zorluklarına rağmen, bunun demokratik bir halin yansıması olduğuna işaret eden Fahfah, kabinesinde şeffaf, dürüst ve yetkin bağımsız kişiler ile siyasi partilerden üst düzey yetkililerin bulunduğuna değindi.

Dışişleri, içişleri, savunma ve adalet bakanlıklarında bağımsız isimlerin öne çıktığı Fahfah'ın yeni kabine listesi şöyle:

1- Adalet Bakanı Süreyya el-Ceribi

2- İçişleri Bakanı Hişam el-Meşişi

3- Savunma Bakanı Imad el-Hazeki

4- Dışişleri Bakanı Nureddin er-Ray

5- Maliye Bakanı Muhammed Nizar Yaiş

6- Devlet Emlakı ve Gayrimenkul İşleri Bakanı Gazi eş-Şevaşi

7- Kalkınma, Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Muhammed Selim el-Azzabi

8- Mesleki Eğitim ve Çalışma Bakanı Fethi Bilhac

9- Sosyal İşler Bakanı El-Habib el-Keşu

10 - Ulaştırma ve Lojistikten Sorumlu Devlet Bakanı Enver Maruf

11- Yerel İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Lütfi Zeytun

12 - Tarım Bakanı Üsame el-Harici

13 - Sanayi Bakanı Salih bin Yusuf

14 - Enerji ve Maden Bakanı Munci Merzuk

15 - Turizm Bakanı Muhammed Ali et-Tumi

16 - Ticaret Bakanı Muhammed el-Meslini

17 - Çevre Bakanı Şükri Bilhasen

18 - İletişim Bakanı Muhammed Fadıl Kerim

19 - İskan Bakanı Munsif el-Sıleyti

20 - Din İşleri Bakanı Ahmed Azzum

21 - Kadın, Aile ve Çocuk Bakanı Esma es-Suheyri

22 - Sağlık Bakanı Abdullatif el-Mekki

23 - Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Selim Şura

24 - Eğitim Bakanı Muhammed el-Hamidi

25 - Gençlik ve Spor Bakanı Ahmed Kalul

26 - Kültür Bakanı Şiraz el-Uteyri

27 - Başbakan nezdinde Kamu Hizmeti ve Yolsuzlukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Abbu

28 - İnsan Hakları, Anayasa Organları ve Sivil Toplumla İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı El-Ayyali el-Humami

29 - Başbakan nezdinde Parlamentoyla İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Ali el-Hafsi

30 - Dışişleri Devlet Katibi Selma en-Neyfer

31 - Su İşlerinden Sorumlu Tarım Devlet Katibi Akıse el-Bahri

32 - Başbakan nezdinde Büyük Projelerden Sorumlu Devlet Bakanı Lubna el-Ceribi

 

,Adel Bin İbrahim Bin Elhady Elthabti

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