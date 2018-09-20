Tunus'ta modern sanat rüzgarı

Tunus'un başkentinde, aralarında Türkiye'nin de olduğu 9 ülkeden 17 galerinin katıldığı "Tunus Modern Sanat Fuarı" ziyaretçilere kapılarını açtı
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Tunus'un başkentinde, aralarında Türkiye'nin de olduğu 9 ülkeden 17 galerinin katıldığı, 100'den fazla sanatçının 150'yi aşkın eserinin sergilendiği "Tunus Modern Sanat Fuarı" sanatseverlere kapılarını açtı.
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AA'nın haberine göre Başkent Tunus'taki Kültür Şehri Kongre Merkezi'nde düzenlenen açılış törenine, Tunus ve Arap dünyasından sanatçılar ve iş dünyasından temsilcilerin yanı sıra Tunus Kültür Bakanı Muhammed Zeynel Abidin, başkent Tunus Valisi Şazeli Buallak ve Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan katıldı.
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Tunus'tan 9 galerinin yer aldığı fuarda, İstanbul'dan Kelimat Galerisi de eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu.
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Türk sanatçıların eserlerinden oluşan sergiyi gezen Bakan Abidin ve Vali Buallak'a, Büyükelçi Doğan tarafından Zeynel Erdoğan'a ait iki tablo hediye edildi.
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Büyükelçi Ömer Faruk Doğan, törende AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye-Tunus ilişkilerinin sadece diplomatik, ekonomik, ticari değil aynı zamanda kültürel ve sanatsal olduğunu vurguladı.
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Türkiye'den Kelimat Sanat Galerisinin farklı ülkelerden sanatçılara ev sahipliği yaptığına değinen Doğan, şöyle konuştu:
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"İstanbul, değişik boyutlarda dünyanın merkezi haline dönüşüyor. İstanbul bir finans, bir ticaret merkezi, bir kültür merkezi. İstanbul aynı zamanda bir sanat merkezi haline dönüşüyor. Öyle ki buradaki sergimizde Suriye'den, Irak'tan, İsviçre'den, Bulgaristan'dan, Avusturya'dan Türk ve Ortadoğu kökenli kardeşlerimizin yapmış olduğu resimler sergileniyor."
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Türkiye sadece kendi kültürüne, sanatına ev sahipliği yapmıyor, diğer alanlarda olduğu gibi Ortadoğu'ya, bulunduğumuz coğrafyaya da sanatsal anlamda bir yuva, bir merkez, bir üs konumunda hizmet veriyor."
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Kelimat Sanat Galerisinden Hüseyin Emiroğlu ise Suriye'nin Halep şehrinde yaklaşık 25 yıl önce Suriyeli Adnan el-Ahmed tarafından kurulan galerinin, dünya çapındaki birikimi ve portföyünü İstanbul'a taşıdığına dikkati çekti.
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Tunus'ta katıldıkları sergide iki Türk, 11 Arap sanatçının 13 eserin sergilendiğini aktaran Emiroğlu, Tunus'taki Türk Büyükelçiliğine ve Tunus makamlarına da kendilerine sağladıkları nazik ev sahipliğinden dolayı teşekkür ettiklerini belirtti.
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Başkentte 4 gün sürecek fuarda, farklı mekanlarda sergi, kısa film gösterimlerinin yanı sıra sanatçılarla söyleşilere yer verilecek.
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