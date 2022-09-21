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Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da tüp bomba gibi patladı! Faciadan dönüldü - Bursa Haberleri
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Tüp bomba gibi patladı, tek katlı ev küle döndü

Bursa'da bir evde mutfak tüpü bomba gibi patladı. Alevlere teslim olan ev küle döndü

Bursa'da tüp bomba gibi patladı! Faciadan dönüldü - Bursa Haberleri
Tüp bomba gibi patladı! Faciadan dönüldü
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İHA

Bursa'da tek katlı ahşap evde mutfak tüpü bomba gibi patladı. Tarihi evi saran alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İHA'nın haberine göre, yangın sonrası tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, Osmangazi ilçesinde bulunan tek katlı bir evde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yaşlı bir kadının kaldığı evin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Alevlerin sıçradığı piknik tüpü bomba gibi patladı. Tüpün patlaması ile evin her yerini alev ve dumanlar sardı.

Patlamanın gürültüsü ile mahalle sakinleri korku ve panikle dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın başka evlere sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. Alevlerin teslim olduğu gecekondu ise kullanılamaz hale geldi.

Ortalığı savaş alanına çeviren yangında yaşlı kadının evinde olmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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