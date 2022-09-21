Tüp bomba gibi patladı! Faciadan dönüldü

İHA'nın haberine göre, yangın sonrası tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, Osmangazi ilçesinde bulunan tek katlı bir evde meydana geldi.

Bursa'da tek katlı ahşap evde mutfak tüpü bomba gibi patladı. Tarihi evi saran alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yaşlı bir kadının kaldığı evin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Alevlerin sıçradığı piknik tüpü bomba gibi patladı. Tüpün patlaması ile evin her yerini alev ve dumanlar sardı.