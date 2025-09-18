Tüpraş İzmit Rafinerisi, dünyanın en gelişmiş sanayi 4.0 üretim tesisleri arasında

Türkiye'nin en büyük sanayi şirketi Tüpraş'ın İzmit Rafinerisi; operasyonel verimlilik, çeviklik ve sürdürülebilirlik anlamında önemli kazanımlar sağladığı tedarik zincirinin uçtan uca dijital dönüşümüyle Dünya Ekonomik Forumu'nun Sanayi 4.0'ın en iyi örneklerine yer verdiği Global Lighthouse Network'e seçildi.

Tüpraş, İzmit Rafinerisi'nde fuel oilden katma değerli ürünler elde etmeyi sağlayan Fuel Oil Dönüşüm Projesi kapsamında tedarik zincirinin her halkasında birçok dijitalleşme projesini hayata geçirdi. Üretim tesisinin Global Lighthouse Network'e seçilmesini sağlayan Uçtan Uca Tedarik Zinciri Dönüşüm Programı, rafineriden müşteriye tüm operasyonel zinciri kapsayan model üzerine inşa edildi. Bu çerçevede zincirin sonunda yer alan ürünlere dair taleple ilgili tahmin doğruluk oranı çeşitli dijital araçlarla yükseltildi. İleri planlama ve optimizasyon çözümleri lojistik doğruluğu ve operasyonel esneklikler artırıldı, zincirin her aşamasında nakit akış yönetimi ön plana çıkarıldı.

Program, ortalama kara tankeri yükleme sürelerinin yüzde 75 oranında kısaltılmasını ve zamanında teslimat oranlarının yüzde 85'ten yüzde 95'e çıkarılmasını sağlayarak müşteri memnuniyetini artırdı. Operasyonel kazanımlar aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliğe de somut faydalar sağladı. 2024 yılında karbon emisyonları 2022 yılına kıyasla yüzde 8 oranında, su tüketimi ise yüzde 31 oranında azaltıldı. Çevresel kazanımlar, şirketin 2050 yılında karbon nötr olma taahhüdünü desteklerken Türkiye'nin enerji sektöründeki sürdürülebilir dönüşüm vizyonuna da katkı sağladı.

Levent Çakıroğlu: Bu küresel başarıyı kıymetli buluyoruz Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, "Koç Topluluğu olarak aralıksız geliştirdiğimiz üstün kurumsal yetkinliklerimizle 2026 yılında kutlayacağımız ikinci yüzyılımıza kararlılıkla ilerliyoruz. Dünya Ekonomik Forumu tarafından Sanayi 4.0 uygulamalarını en başarılı şekilde hayata geçiren şirketlerin dâhil edildiği Global Lighthouse Network'te 5 üretim tesisimizle yer almaktan gurur duyuyoruz. Bu küresel başarıyı; 2016 yılından bu yana uyguladığımız Dijital Dönüşüm Programı'nın katkılarıyla ulaştığımız dijital olgunluğu, farklı sektörlerde ve üretimin hemen her alanında öncülük ettiğimiz ilerlemeyi göstermesi açısından kıymetli buluyoruz. Global Lighthouse Network'e seçilen akıllı fabrikalarımız; dijital dönüşüm vizyonumuzun uluslararası düzeyde bir kez daha tescil edilmesi anlamına geliyor" dedi. Beko'nun Romanya'daki Çamaşır Makinesi, Eskişehir'deki Buzdolabı ve Ankara'daki Bulaşık Makinesi işletmeleri ile Ford Otosan'ın Kocaeli Fabrikası'ndan sonra Tüpraş İzmit Rafinerisi'nin de bu itibarlı ağa dahil olmasından mutluluk duyduklarını belirten Çakıroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: