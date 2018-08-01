Medya takip kurumu Ajans Press, 2018 yılının ikinci çeyreğine ait turizm istatistiklerini inceledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlenen bilgilere göre, 2018 yılının ikinci çeyreğindeki turizm gelirlerinin bir önceki yılın aynı çeyreğine oranla yüzde 30,1 arttığı görüldü. Böylelikle gelirin 7 milyar 44 milyon 591’e ulaştığı saptandı. Ziyaretçilerin yaptığı harcamaların da 5 milyar 463 milyon 809 bin dolarını kişisel harcamalar oluştururken,1 milyar 580 milyon 782 bin dolarını ise paket tur harcamalarının oluşturduğu gözlendi.

KİŞİ BAŞINA ORTALAMA HARCAMA 636 DOLAR



İHA'da yer alan habere göre; ITS Medya ve Ajans Press’in konuyla ilgili gerçekleştirdiği medya incelemesinde, yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılı içerisinde turizm başlığı altında yazılı basına 227 bin 139 haber yansıdığı tespit edilirken, geçen yılın aynı döneminde bu rakam 147 bin 501 oldu. Haber adetlerindeki artış, turizm sektöründe yaşanan hareketliliğin medyaya da yansıdığının bir göstergesi sayıldı.



Öte yandan 2018 yılının ikinci çeyreğinde yabancıların yaptığı ortalama harcama tutarı 602 dolar olarak saptanırken, yurt dışında ikamet eden vatandaşların Türkiye'de yaptığı ortalama harcama 885 dolar olarak kaydedildi. Raporda, Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı da belirlendi. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,9 artan ziyaretçi sayısı, 11 milyon 67 bin 987 kişiye ulaştı. Bunların 9 milyon 855 bin 102’sini yabancılar, 1 milyon 212 bin 885’ini ise yurt dışında ikamet eden vatandaşların oluşturduğu gözlendi. Yurt dışında ikamet edip, başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri de yüzde 19 yükselerek, 1 milyar 650 milyon 276 bin dolara ulaştı.





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