Turizmde ‘sarı yaz’ bereketi

Kavurucu sıcaklara veda ettik, yavaş yavaş sonbahar kendini hissettirecek artık. Ancak yazın bitmesi turizm sezonunun bittiği anlamına gelmiyor. Hatta turizmciler, ‘sarı yaz’ dedikleri eylül-ekim aylarının çok daha avantajlı olduğu görüşünde. Peki ‘sarı yaz’ da hangi bölgelerde fiyatlar nasıl? Bu soruyu turizmci Murat Akbal’a sordum. Akbal, ‘sarı yaz’a dair tüm detayları anlattı…

* Eylül ve Ekim aylarını kapsayan “sarı yaz” döneminin Türkiye turizmi açısından hem ekonomik fırsatlar hem de huzurlu tatil imkânı sunuyor. Eylülün altın ışıkları ve ekimin bakır tonlarıyla gelen sarı yaz, tatil beldelerini dinginliğe kavuşturuyor. Denizin ılığı, güneşin tatlı yakışı devam ederken kalabalığın azalması hem misafirler hem de sektör için büyük avantaj. Bu dönemde hizmet kalitesi yükseliyor, fiyatlar ise daha cazip hale geliyor.

Verilerle Sarı Yaz

* Temmuz 2025’te Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 6,97 milyon, geçen yıla göre %5 düşüş gösterdi.

* Ocak–Temmuz 2025 toplamı: 33,4 milyon ziyaretçi, geçen yılın aynı dönemine göre %2,1 azalma.

* Nisan–Haziran döneminde 16,4 milyon turist ağırlanırken turizm gelirleri %8,4 artarak 16,28 milyar USD’ye ulaştı.

* İlk 6 ayda kişi başı ortalama harcama 981 USD’ye yükseldi. * Ziyaretçi sayısında küçük bir gerileme olsa da gelirlerin artması, Türkiye’ye daha nitelikli ve harcama gücü yüksek turistlerin geldiğini gösteriyor. Sarı yaz, bu turist profiline en uygun dönem.” Ekonomik Avantajlar * Eylül’de otel doluluk oranı %68,8; geçen seneye göre %12 daha boş oda bulunuyor. * Ortalama oda fiyatı 139 Euro iken İstanbul’da %20 düşüşle 115 Euro’ya geriledi. * Marmaris’te fiyatlar %24, Denizli’de %3, İstanbul’da %2 geriledi. * Türkiye kıyılarında “her şey dahil” paketler kişi başı 235 £’tan başlıyor. Antalya, uluslararası sıralamada en uygun kısa tatil destinasyonu olarak öne çıkıyor; 7 gece 422 £ seviyesinde. * Tatilin en ekonomik ve en huzurlu zamanı tam da bu dönem. Kalite artarken maliyetler düşüyor, bu da hem ailelere hem de gençlere cazip geliyor. * Yunan adalarında kalabalık Eylül sonu ve Ekim başında bile azalmıyor, fiyatlarsa yüksek seyrediyor. Komşu destinasyonlarda kalabalık ve fiyatlar yaz aylarından çok farklı değil. Türkiye’de ise kalabalık çekiliyor, fiyatlar düşüyor, hizmet kalitesi artıyor. Bu fark giderek daha fazla yabancı turistin tercihini ülkemize yönlendiriyor.