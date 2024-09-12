Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi nasıl öldürüldü?

26 yaşındaki Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı bir gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.

Türk Aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin "Uluslararası Dayanışma Hareketi"nden arkadaşı Meryem Dag Habertürk'e konuştu.

"İSRAİL ASKERLERİ ATEŞ AÇMAYA BAŞLADI"

Dag, Eygi'nin öldürüldüğü gün yaşananlara ilişkin "6 Eylül Cuma günü her cuma protesto yaptığımız yere geldik. Beyta Köyünün hemen dışındaki bir tepeye. Filistinliler de oradaki bahçeye gidip dua ediyorlar ve biz de birçok cuma oraya gittik onlarla birlikte. Filistinliler her zamanki gibi namaz kılıp konuşma yaptılar. Dua ettikten sonra da yola çıktık. Tamamen silahlı İsrail askerlerini vardı." dedi.