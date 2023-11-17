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        Haberler Gündem Politika Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılması kararı Resmi Gazete'de

        Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılması kararı Resmi Gazete'de

        Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin kabulüne ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 04:25 Güncelleme: 17.11.2023 - 04:25
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        Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılması kararı Resmi Gazete'de
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        Kararda, uluslararası hukuk ve meşru egemenlik hakları temelinde, toprak bütünlüğü dahil tüm haklarını savunabilmesi için Azerbaycan'a güçlü destek veren Türkiye'nin, bölgede barış ve istikrarın korunup güçlendirilmesi, bunu kolaylaştıracak iktisadi altyapısının inşa ve ihyası için önemli katkılar sunmaya devam edeceği belirtildi.

        DHA'nın haberine göre; Türkiye'nin Rusya ile oluşturduğu, TSK personelinin görev yaptığı Ortak Merkez'in faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğü ifade edilen kararda, TSK'nın Ortak Merkez'deki görevlerine devam etmesinin Türkiye'nin bölgedeki etkin ve yapıcı rolünün, milli menfaatlerinin gereği olduğu kaydedildi.

        Bu nedenlerle, TSK'nın Azerbaycan'daki görev süresinin 17 Kasım'dan itibaren 1 yıl uzatılmasının Genel Kurul'da kabul edildiği aktarıldı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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