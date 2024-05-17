Türk bilim insanının da aralarında bulunduğu gruptan yeni çalışma

"Güçlendirilmiş hibrit eksozom" olarak adlandırılan çalışma, özellikle hücre yenilenmesi ve düzenlenmesinde kullanılırken, AR-GE çalışmaları Doç. Dr. Tiryaki'nin yanı sıra dünya çapındaki 7 uluslararası hekim tarafından yapıldı.

Yeni nesil biyoteknoloji ürünü olarak adlandırılan çalışma; yaşlanma, cilt yenilenmesi, saç dökülmesi, yanık veya yara iyileşmesi gibi alanlardaki biyolojik süreçlerde önemli rol oynuyor.​​​​​​​

Türk bilim insanı Doç. Dr. Tunç Tiryaki, çalışmayı 7 yılda London Regenerative Institute bünyesinde farklı milletlerden 8 bilim insanı olarak geliştirdiklerini anlattı.

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Çalışmalarının temelinin kök hücre tedavisine dayandığını dile getiren Tiryaki, "Siz gidip bir yere kök hücre enjeksiyonu yaptınız ama kök hücre kendisi bir şey yapmıyor, çevreye mesajcılar gönderiyor, bayağı elçiler gönderiyor. 'O zaman biz kök hücre ameliyatı yapıp kök hücre toplamak yerine bu mesajcıları alsak aradan, aynı sonuçları alabilir miyiz?' dedik ve buraya geldi iş. Aslında bizim yaptığımız şey, hücrelerin birbirleriyle konuşmak için kullandıkları elçileri alıp bunları tedavide kullanmak" diye konuştu.

Doç. Dr. Tiryaki, çalışmalarında dana kordon kanı kullandıklarını aktararak, bundan elde ettikleri eksozomları yara iyileşmesinden yanık tedavisine, şeker hastalığından cilt gençleştirmeye kadar pek çok alanda kullanabildiklerini söyledi.