Türk Böbrek Vakfı'ndan 'Tarım Bakanlığına başvuru yok' açıklamasına yanıt

“Bakanlıktan Türk Böbrek Vakfı’na Yalanlama” başlığıyla yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığına dikkat çeken Türk Böbrek Vakfı, yazılı açıklama yaptı.

Türk Böbrek Vakfı'nın Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'ne 'gıda etiketlerinde trafik ışıkları uygulaması' ile ilgili bir başvurusu bulunmadığı iddiasında bulunulmuştu.

Türk Böbrek Vakfı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Vakfımızın toplum sağlığını koruması amaçlı çalışmalarından biri olan ve İrlanda Kalp Vakfı’nın benzer bir çalışmasından ilham alarak hazırladığımız “Trafik Işıkları” ismi ile hazırlanan projemizde, tuz ve şeker ihtiva eden paketli yiyeceklerin ve içeceklerin içerik etiketlerinde, özellikle tuz ve şeker miktarlarının “renk kod ile belirtilmesi önerisi (kırmızı-yüksek, turuncu-kabul edilebilir, yeşil-uygun şeklinde) için T.C. Tarım ve Orman Bakanlığına 06.04.2018 tarihinde resmi bir yazıyla başvurulmuştur.

Vakfımızın bu resmi başvurusuna 12.04.2018 tarihinde Bakanlığımız tarafından cevapta, “TGK Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinin 26.01.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdiği, bu yönetmeliğin yayın tarihinden önce faaliyet gösteren işletmelere 31.12.2019 tarihine kadar geçiş süresi verildiği, etiketlerin ön yüzlerinde içerik miktarlarının yazılacağı, bu bildirimlerin zorunlu hale getirilmesi, renkli şekilde yapılması v.b. şekildeki uygulama için çalışmalara başlanmıştır” denilmektedir. Vakfımız tarafından Bakanlığımızın bu olumlu yazısına verilen 26.04.2018 tarihli yazılı cevapla, kamu yararına memnuniyetimiz belirtilerek, Bakanlığın çalışmalarına kamuoyunu bilgilendirici çeşitli faaliyetlerle destek verileceği bildirilmiştir.

Bakanlığımız ile sürdürdüğümüz kamu yararına çalışmalar hiçbir şekilde sekteye uğramamıştır.

Ambalajlı gıdalarda şeker ve tuz oranlarına dikkat çekerek şeker ve tuz miktarlarının düşürülmesi önerilen bu çalışmanın, birtakım çevreler tarafından manipüle edilerek toplum sağlığının ve geleceğimiz olan çocuklarımızın hayatını hiçe sayılması bizleri derinden üzmüştür.

Kronik hastalıkların azaltılması, sağlıklı nesillerin yetişmesi ve artan sağlık giderlerinin azaltılmasına yönelik toplum yararına sürdürdüğümüz çalışmaları, her türlü engellemeye rağmen kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz."