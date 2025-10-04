Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Türk Devletleri İşbirliği Günü'nde turkuaza büründüler | Son dakika haberleri

        Türk Devletleri İşbirliği Günü dolayısıyla İstanbul ve Ankara'daki bazı simge yapılar, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) bayrağının rengi olan turkuaz ile ışıklandırıldı

        Giriş: 04.10.2025 - 01:43 Güncelleme: 04.10.2025 - 01:44
        Türk Devletleri İşbirliği Günü'nde turkuaza büründüler
        Dışişleri Bakanlığı'nın girişimiyle 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü münasebetiyle İstanbul Boğazı üzerindeki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Ankara'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kuleleri, TDT bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

        AA'nın aktardığı habere göre; Ankara'da turkuaz renge bürünen Atakule'de üye devletlerin bayrakları, TDT bayrağıyla sergilendi.

        3 Ekim 2009'da imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile temelleri atılan Türk Devletleri Teşkilatı, bu yıl 16. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

        #Türk devletleri
        #ankara
        #haberler
        #istanbul
