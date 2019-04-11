Türkiye ata sporu güreşteki başarılarıyla en başarılı dönemlerinden birini yaşıyor.
Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Serbest Güreş Milli Takımı, 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.
Serbest Güreş Milli Takımı, 156 puanla, 162 puanlı Rusya'nın ardından ikinci oldu. Turnuvada üçüncülüğü ise 145 puanlı Azerbaycan elde etti. Türkiye, Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbestte 10 sıkletin 7'sinde madalya kazanmayı başararak tarihi bir başarı yakaladı.
TAHA AKGÜL'DEN TARİHİ BAŞARI
Türk sporunun en başarılı isimlerinden Taha Akgül, Romanya'da düzenlenen şampiyonada kazandığı altın madalya ile 7. Avrupa şampiyonluğunu kazandı.
Finalde Gürcü Geno Petriashvili'yi mağlup ederek yedinci Avrupa şampiyonluğuna imza attı.
Türkiye şampiyonada 125 kiloda Taha Akgül, 57 kiloda Süleyman Atlı ve 70 kiloda Mustafa Kaya ile altın, 65 kiloda Selahattin Kılıçsallayan ile gümüş, 79 kiloda Muhammet Nuri Kotanoğlu, 61 kiloda Recep Topal ve 86 kiloda Fatih Erdin’le ile bronz madalya kazandı.
RIZA REKOR İÇİN MİNDERE ÇIKACAK
Grekoromen stil 130 kiloda ise Türkiye'yi temsil edecek Rıza Kayaalp, üst üste 8, toplamda ise 9. kez Avrupa şampiyonu olabilmek için mindere çıkacak.
İlk maçına yarın çıkacak Rıza Kayaalp, Bükreş'te kürsünün zirvesinde yer alması halinde en fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Türk güreşçi olarak tarihe geçecek.
Geçen yıl Dağıstan'da 8. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Rıza, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığı görevini yürüten eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya'nın rekorunu egale etmişti.
Grekoromen stil erkeklerde Türkiye'yi, 55 kiloda Şerif Kılıç, 60 kiloda Kerem Kamal, 63 kiloda Rahman Bilici, 67 kiloda Atakan Yüksel, 72 kiloda Cengiz Arslan, 77 kiloda Fatih Cengiz, 82 kiloda Emrah Kuş, 87 kiloda Metehan Başar, 97 kiloda Fatih Başköy ve 130 kiloda Rıza Kayaalp temsil edecek.
MİLLİLER, DAĞISTAN'DA TARİH YAZMIŞTI
Ay-yıldızlı güreşçiler, geçen yıl Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest ve grekoromen stilde 5'i altın, 8'i bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazanmıştı.
Avrupa şampiyonalarında en fazla madalya sayısına ulaşan milliler, Dağıstan'da önemli bir başarıya imza atmıştı.
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