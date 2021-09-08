Türk Konseyi Ekonomiden Sorumlu Bakanlar 10. Toplantısı Bakü'de düzenlenecek

AA

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'in ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıya, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı, Ekonomi ve Maliye Bakanı Akıbek Caparov, Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Bakıt Sultanov, Özbekistan Yatırım ve Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Aziz Voitov ve Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı Devlet Sekreteri Peter Sztaray katılacak. Toplantıda Türkiye'yi Ticaret Bakanı Mehmet Muş temsil edecek.

Toplantıda, Türk Yatırım Fonunun "Fizibilite Çalışması" ve "Kuruluş Anlaşması", Türk Ticaret ve Sanayi Odasının (TCCI) hukuki statüsü ve diğer faaliyetleri, Türk Konseyi bölgesinde ticaret ve yatırım rejimlerinin daha fazla serbestleştirilmesi için ek mekanizmalar ve üye devletlerde Türk Ticaret Evi'nin kurulması gibi gündem maddeleri müzakere edilecek. Bakanlar ayrıca Macaristan (Budapeşte) ve Kırgızistan'da (Bişkek) gelecek dönemde düzenlenmesi planlanan İş ve Yatırım Forumlarının organizasyonu hakkında da görüş alışverişinde bulunacak.

Toplantının ardından "Çeşitli Ekonomik Bölgeler Arasında Bilgi ve Tecrübe Paylaşımına İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalanacak, Türk İş Ödülleri Töreni düzenlenecek.

Aynı gün bakanların da katılımıyla "Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan Karabağ bölgesinin restorasyonu ve kalkınmasına ithaf olunan" Türk İş Forumu da yapılacak.