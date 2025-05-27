Anadolu'nun binlerce yıllık bereketli topraklarında yoğrulan, yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlerin izleriyle zenginleşen Türk mutfağı ve gastronomi kültürünün tanıtıldığı Türk Mutfağı Haftası bu yıl da bir lezzet ve kültür şölenine dönüştü.

Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından her yıl; 21 – 27 Mayıs arasında kutlanıyor. Türk Mutfağı Haftası; bu yıl, 'Anadoludakiler Kapadokya Pazarı' açılış etkinliğiyle sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle Kapadokya Üniversitesi'nde gerçekleştirilen programa Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Nevşehir Valisi Ali Fidan da katıldı.

Nevşehir'in gastronominin de önemli duraklarından biri olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, gelenekselleşen Türk Mutfağı Haftası vesilesiyle bir araya geldiklerini bildirdi.

Bu anlamlı etkinliği hayata geçiren Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Nevşehir Valiliği'ne teşekkür eden Emine Erdoğan, yurt dışında çeşitli etkinliklerle Türk Mutfağı Haftasını kutlayan dış temsilciliklere de şükranlarını sundu.

REKLAM BU MİRAS, BUGÜNÜ DE GELECEĞİ DE BESLEYEN BİR KAYNAKTIR Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da programda yaptığı konuşmada şunları kaydetti: Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kültürümüzün ve medeniyetimizin tüm değerlerini hatırlamak, yaşatmak ve geleceğe taşımak adına hayata geçirdiğimiz çalışmalarımızı Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ayrı bir önem vererek sürdürmeye devam ediyoruz. Bu yıl, 'Türk Mutfağının Klasik Yemekleri' temasıyla düzenlenen etkinliğin, Türkiye'nin mutfak geleneğine ait kadim uygulamaların günümüzde nasıl anlam bulduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini belirten Mehmet Nuri Ersoy, "Bu miras; sadece geçmişi değil, bugünü ve geleceği de besleyen bir kaynaktır. Biz, bu köklü kültürü koruyup yeniden yorumlayarak yaşatmak için çalışıyoruz" dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Sözlerine; "Anadolu sadece bir coğrafya değil, binlerce yıllık yaşam biçimlerinin, kadim bilgeliğin ve üretim kültürünün beşiğidir" cümlelerini ekleyen Bakan Ersoy, bu büyük yolculuğun üç ayrı ana başlık etrafında şekillendiğini dile getirerek bunları; 'Toprağın Bereketi', 'Mutfağın Birikimi' ve 'Ellerin Becerisi' olarak sıraladı.

Hafta boyunca yurt içinde yapılan etkinliklerle 81 ilin yerel mutfağını oluşturan temel reçeteler ve ürünler hazırlandığını hatırlatan Bakan Ersoy, yurt dışı temsilciliklerde düzenlenen etkinliklerde ise yine Türk mutfağının klasik yemeklerinden oluşan menüler hazırlandığını söyledi. "ANADOLUDAKİLER PROJESİ, YERELİN HAFIZASINA KULAK VERİYOR" Konuşmasında Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları öncülüğünde hayata geçirilen Anadoludakiler Projesi’ne de ayrı bir başlık açan Bakan Ersoy, projenin özüne ilişkin olarak şunları kaydetti: Toprakla kurulan derin bağ, ocakta pişen yemeğin taşıdığı hatıra, bir zanaatkârın dokunuşunda gizlenen sabır… Anadoludakiler Projesi, işte tüm bu değerleri bir araya getirirken yerelin hafızasına kulak veriyor. Geçmişten gelen değerleri bugünün ihtiyaçlarıyla buluşturup, tasarımın diliyle yeniden keşfediyor, geleceğe ilham verecek bir bakış sunuyor. REKLAM YEREL DEĞERLER, ANADOLUDAKİLER KAPADOKYA PAZARI'NDA GELECEĞE TAŞINIYOR

Etkinlik kapsamında Kapadokya’da kurulan Anadoludakiler Kapadokya Pazarı'na da dikkat çeken Bakan Ersoy, pazara ilişkin olarak; "Yerel üreticiye umut olurken ziyaretçilere ise unutulmaz bir kültürel deneyim sunan bu pazar gezici yapısıyla Türkiye’yi karış karış dolaşacak. Her durakta bir başka hikâye, bir başka tat, bir başka emekle vatandaşlarımızla buluşacak." ifadelerini kullandı. Anadoludakiler Kapadokya Pazarı çatısı altındaki projelerin, kalkınmayı ekonomik faydanın ötesinde bir anlamla ördüğünü dile getiren Bakan Ersoy, şöyle devam etti: Hikâyesi olan ürünlerin görünür olmasını sağlarken yerel değerleri yaşatarak geleceğe taşıyor. Bu yolculukta hazırlanan Kooperatif Kataloğu, kadın emeğine ve yerel üretime duyulan saygının bir yansımasıdır. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ürünler, toprağın bereketini, ellerin becerisini ve kültürel birikimi taşımaktadır. REKLAM "BU PAZAR, BİR KÜLTÜR MEKÂNIDIR" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise konuşmasında Anadolu topraklarının eşsiz değerlerini sahiplenme ve geleceğe taşıma yolculuğuna desteklerinden dolayı Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

Yerel Kalkınma Hamlesi vizyonları doğrultusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, kültürümüzün sofraya taşınan değerlerini daha geniş kitlelerle buluşturmakta kararlı olduklarını vurgulayan Bakan Kacır, Anadoludakiler Projesi ile Anadolu’nun zanaat geleneklerini, yöresel ürünlerini ve üretim tekniklerini görünür kıldıklarını dile getirdi. Türk mutfağının bereketli sofrasını dünyaya tanıtmak üzere önemli bir adım attıklarını belirten Bakan Kacır; "Köklü kültürümüzden beslenen değerlerimizi koruma altına alıyor, yeniden yorumluyor, günümüz dünyasında yeniden anlamlandırarak gelecek nesillere aktarıyoruz" dedi. Anadoludakiler Kapadokya Pazarı'nın yalnızca bir satış alanı değil; bir kültür ve etkileşim mekânı olarak tasarlandığına dikkati çeken Bakan Kacır, şöyle devam etti: Yerel üretimin değerini ziyaretçilerimizle paylaşacağız. Anadolu’nun toprağında doğan ürünlerimizi yalnızca sergilemekle kalmayacak, o ürünlerin arkasındaki emeği, kültürü ve yaşam biçimini de görünür kılacağız. Üreticilerimizin, zanaatkârlarımızın, kooperatiflerimizin ve tasarımcılarımızın bir araya geldiği özel buluşmalar vesilesiyle belleğimizi tazeleme fırsatı bulacağız. Kapadokya’nın çekim merkezi rolünü besleyecek bu kültür şöleninin ziyaretçilerle dolup taşacağına, bereketiyle çoğalacağına inanıyoruz. Anadoludakiler projemizi, bizzat bu kadim topraklar üzerinde yaşayan milletimiz ile el ele sürdürmeye, ortak hafızamızı birlikte tazelemeye, geçmişin izlerini bugünün sesiyle buluşturmaya devam edeceğiz.

BİNLERCE YILLIK LEZZET, KİTAP OLDU Türk mutfağının vazgeçilmezi yoğurt, bu kez kitap oldu; tanıtımı ise Kapadokya’nın büyüleyici atmosferinde gerçekleştirildi. Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Nevşehir’de gerçekleşen tanıtım toplantısında, 'Yoğurt Uygarlığı Kitabı' gastronomi dünyasıyla buluşturuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle Nevşehir Güray Müze'de gerçekleştirilen tanıtıma Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve kitabın yazarı Süleyman Dilsiz katıldı. Tanıtımı yapılan kitap, geleneksel mutfağımızın simge lezzetlerinden yoğurda dair zengin bir kültürel birikimi gözler önüne serdi. Yoğurt kültürüne dair kapsamlı bir bakış sunan yayın davetlilerce ilgiyle karşılandı. Tanıtım sırasında kitabın yazarı tarafından içerik hakkında kısa bilgiler aktardı. Etkinlik sonrası düzenlenen davette ise bölge mutfağının özgün tatları konukların beğenisine sunuldu. Nevşehir protokolü, yerel yöneticiler, akademisyenler, basın mensupları ile Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin katıldığı program, geleneksel tatlarla keyifli bir akşama dönüştü.