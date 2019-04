Cansu Tosun, Luc Besson'un yönetmeni olduğu Fransa yapımı 'Anna'da rol aldı.

Sasha Luss, Luke Evans ve Helen Mirren'in başrolünde yer aldığı, Rus ajanı Anna Chapman'ın yaşadıklarını hikâyeleştiren 'Anna'da Cansu Tosun, 'Ajan' karakteriyle filmin oyuncu listesinde 18'inci sırada bulunuyor.

Peki, bugüne kadar yabancı yapımlarda rol alan diğer oyuncular kimler oldu?

O oyuncular, hangi yapımlarda rol aldı?

Adları, oyuncu listesinin kaçıncı sırasında yazıyor?

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan, Türk oyuncuların yurt dışı karnesini derledi.

Dünyada 206 ülke bulunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamasına göre;

150'den fazla ülkeye dizi ihraç ediyoruz.

2018'de 350 milyon $'lık dizi ihracatı yapıldı.





* Balkanlar'da en çok izlenen Türk dizisinden etkilenen birçok izleyici, yeni doğan çocuklarına dizinin başrol karakterlerinin adını verdi; 'Şehrazad' ve 'Onur'...

* Türk dizileri, Latin Amerika ülkelerinde en çok izlenen 15 yapım arasına giriyor.

* Arap ülkelerinde oyuncuların adına parfümler üretildi.

* Bir Japon TV kanalı Türk dizileriyle ilgili bir belgesel hazırladı.

* İsveç'te ülke tarihinin en fazla izlenen dizisi bir Türk yapımı oldu.

* Dizi ihracatında 2023 hedefi 1 milyar $.





Tablo güzel,

Tablo gurur okşayışı,

Tablo şımartıcı,

Tablo kışkırtıcı

Tablo şevk verici,

Tablo ufuk açıcı.



Peki böylesine bir tabloya, böyle bir fırsata rağmen rol aldıkları dizileri büyük ilgi gören Türk oyuncular, yurt dışına neden açılamıyor / açılmıyor?

a- Oyuncular, 'Taş yerinde ağırdır' dedikleri için.

b- Oyuncuların menajerleri bu konuda yeterince çalışma yapmadıkları için.

c- Her yıl Bodrum'da aynı iskeleden aynı denize atlamak ve sonrasında gazetecilere 'aaa beni nereden buldunuz?' demek varken yurt dışına çıkıp sektörleriyle ilgili kişilerle tanışmak zül geldiği için.

d- Yabancı dil sorunu olduğu için.

e- Hepsi.



Küresel ölçüde gösterime giren uluslararası büyük bir yapımda başrol oynayan ilk Türkler, Yılmaz Erdoğan ile Cem Yılmaz oldu.

Yılmaz Erdoğan ile Cem Yılmaz , 2014 yapımı 'Son Umut'ta (The Water Diviner ) 'Hasan' ve 'Cemal' karakterleriyle filmin yönetmeni ve ortak yapımcısı da olan Russell Crowe'a başrolde eşlik etti.

22.5 milyon $ bütçesi olan 'Son Umut', 38.2 milyon $ hasılat elde ederek 15.5 milyon $ kâra geçti.

En çok yabancı yapımda rol alan oyuncu Haluk Bilginer'dir.

Ünlü oyuncu, Türk / Türkiye ile ilgili, Türk ortak yapımı olsun veya olmasın, Türkiye'de çekilmiş olsun veya olmasın, 15'i sinema filmi, 2 si TV dizisi olmak üzere 17 yabancı yapımda rol aldı.

Haluk Bilginer, 1981'de İngiltere yapımı TV dizisi 'Bergerac' ile başladığı kariyeri boyunca kamera karşısına geçtiği 17 yabancı yapım arasında 'Trendy' (2017 - İngiltere / Fransa) ve 'The Ottoman Lieutenant'da (2017 - ABD) başrol oynadı.

'Bulunduğu kıyılardan ayrılmaya korkanlar, okyanusların ötesindeki kutsal toprakları asla keşfedemezler' diyerek yurt dışında da kariyer edinmek isteyen oyuncuların sayısı bir elin parmakları kadar bile değil.

'Ben yurt dışına gidiyorum, oyunculuğumu uluslararası bir kıvama getirmek istiyorum' diyerek gittiği ülkede mesleği adına girişimde bulunan, orada bir yaşam kuran oyuncular; Muzaffer Tema, Derya Arbaş, Meltem Cumbul ve Saadet Işıl Aksoy...



Muzaffer Tema, Derya Arbaş, Meltem Cumbul ve Saadet Işıl Aksoy, ABD'ye giderek orada da bir yaşam kurdukları Los Angelas'ta oyunculuk yaptı.

Rol aldıkları yapımlarda her ne kadar başrol olmasalar da bulunduğu kıyılardan ayrılma cesareti göstererek meslekleri adına vizyonlarını genişletme çabası gösterdi.



MUZAFFER TEMA

12 to the Moon (1960 - ABD)

Oyuncu Listesinde 9'uncu sırada.

Başrol: Ken Clark - Michi Kobi

DERYA ARBAŞ

Revenge of the Nerds III: The Next Generation (1992 - ABD / TV Dizisi)

Oyuncu Listesi'nde 38'inci sırada.

Başrol: Robert Carradine - Ted McGinley - Curtis Armstrong

MELTEM CUMBUL

A Beatiful Life (2008 - ABD)

Oyuncu Listesi'nde 14'üncü sırada.

Başrol: Bai Ling - Dana Delany

The Alphabet Killer (2008 - ABD)

Oyuncu Listesi'nde 16'ncı sırada.

Başrol: Eliza Dushku - Cary Elwes

SAADET IŞIL AKSOY

A Beatiful Life (2008 - ABD)

Oyuncu Listesi'nde 7'nci sırada.

Başrol: Bai Ling - Dana Delany

The Rebound (2010 - ABD)

Oyuncu Listesi'nde 77'nci sırada.

Başrol: Catherine Zeta Jones - Justin Bartha

Venuto al Mondo (2012 - İtalya / İspanya)

Oyuncu Listesi'nde 4'üncü sırada.

Başrol: Penélope Cruz - Milan Pavlovic

Konusu Türk / Türkiye ilgili olmadığı, Türkiye'de çekilmediği halde yabancı bir yapımda başrol oynayan tek kadın oyuncu ise Belçim Bilgin.

Belçim Bilgin, 2 yabancı filmin başrolünde yer aldı.

Birincisi;

'Ports of Call'...

'Yvette Ketabdar' karakterini canlandıran Belçim Bilgin, 2015'te çekilen ABD yapımı filmde Golshifteh Farahani ile başrolü paylaştı.

İkincisi;

'Kopmlo' (Backstabbing For Beginners)...

Belçim Bilgin, 2018 ABD yapımı bu filmde 'Nashim' karakteriyle başrolleri Theo James, Ben Kingsley ve Jacqueline Bisset ile paylaştı.