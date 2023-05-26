Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde play-off coşkusu yaşanıyor. Çeyrek final eşleşmelerinde Türk Telekom, Galatasaray NEF ile karşı karşıya gelecek. Normal sezonda iki takım arasında oynanan son karşılaşmayı sahasında 106-91’lik skorla Türk Telekom kazanmıştı. Euro Cup’ta final oynama başarısı gösteren Türk Telekom, ligde kupayı 5 defa kazanmış Galatasaray ile karşılaşacak. Peki Türk Telekom Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...