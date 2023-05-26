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Türk Telekom Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbol Süper Lig’inde play-off heyecanı bugün başlıyor. Normal sezonu 8. Sırada tamamlayan Galatasaray, ligi ilk sırada bitiren Ankara temsilcisi Türk Telekom ile eşleşti. Play-off serisinin ilk turunda iki galibiyete ulaşan ekip adını yarı finale yazdıracak. İşte basketbolseverlerin merakla beklediği Türk Telekom Galatasaray maçına ilişkin bilgiler…

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  • Türk Telekom Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde play-off coşkusu yaşanıyor. Çeyrek final eşleşmelerinde Türk Telekom, Galatasaray NEF ile karşı karşıya gelecek. Normal sezonda iki takım arasında oynanan son karşılaşmayı sahasında 106-91’lik skorla Türk Telekom kazanmıştı. Euro Cup’ta final oynama başarısı gösteren Türk Telekom, ligde kupayı 5 defa kazanmış Galatasaray ile karşılaşacak. Peki Türk Telekom Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
  • Türk Telekom Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    TÜRK TELEKOM GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

    Türk Telekom Galatasaray Nef play-off ilk maçı, 26 Mayıs Cuma günü Ankara Spor Salonu'nda Saat 18:00’de oynanacak.
  • Türk Telekom Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    TÜRK TELEKOM GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

    Türk Telekom Galatasaray Nef karşılaşması, beIN Sports 5 kanalından canlı yayınlanacak.
  • Türk Telekom Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    TÜRK TELEKOM KADROSU

    Alihan Demir, Arda Özdoğan, Atakan Biçer, Axel Bouteille, Batuhan Acar, Berk Demir, Boran Güler, Burak Gözeneli, Emircan Koşut, Erkan Yılmaz, Jerian Grant, Mehmet Yağmur, Mevlüt Melih Doğan, Nate Sestina, Rıdvan Öncel, Semih Erden, Tony Taylor, Tyrique Jones
  • Türk Telekom Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    GALATASARAY KADROSU

    Angelo Caloiaro, Berke İsmailçebi, Daron Russell, Dusan Ristic, Dylan Ennis, Efe Vatan, Ege Tan Yıldızoğlu, Göksenin Köksal, Ian Hummer, Jehyve Floyd, Mahir Ağva, Muhaymin Mustafa, Sadık Emir Kabaca, Sedat Ali Karagülle, Sinan Sağlam, Tyrus McGee, Yunus Sonsırma

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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