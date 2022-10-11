Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan Türk Telekom ve Paris arasındaki maç hakkında merak edilen soruların yanıtlarını haberimizin devamında sizler için derledik.
TÜRK TELEKOM PARİS BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türk Telekom Paris maçı saat 20.00'da başlayacak.
TÜRK TELEKOM PARİS BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Türk Telekom Paris maçı TRT SPOR Yıldız ekranlarında CANLI olarak yayınlanacak.
Türk Telekom, ULEB Avrupa Kupası B Grubu'nda Hapoel Tel Aviv (İsrail), Gran Canaria (İspanya), Buducnost VOLI (Karadağ), Dolomiti Energia (İtalya), Promiteheas (Yunanistan), Paris Basketbol (Fransa), Hamburg Towers (Almanya), Slask Wroclaw (Polonya) ve London Lions ile (Büyük Britanya) kozlarını paylaşacak.
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