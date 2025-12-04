Türk ve Avrupalı araştırmacılar, hastalara yönelik kişiselleştirilmiş tedavileri birlikte geliştirecek

TÜBİTAK'tan edinilen bilgilere göre, Ufuk Avrupa Programı Sağlık Kümesi kapsamında desteklenen ve TÜBİTAK'ın da ortağı olduğu ortak fonlama projesi "Kişiselleştirilmiş Tıp için Avrupa Ortaklığı" kapsamında "CARMEN2026 Ortak Çağrısı"na çıkıldı.

Çağrıyla, dünyada ilk 10 ölüm nedeni arasında yer alan kardiyovasküler, metabolik veya böbrek kaynaklı hastalıklara odaklanılacak.

Hastalar arasındaki genetik varyasyonlar, çevresel faktörler, sosyal ve yaşam tarzı farklılıkları geleneksel tedavilerin etkinliğini sınırlıyor. Bu nedenle, risk altındaki bireylerin daha erken belirlenmesini, kişiye özgü önleyici yaklaşımların iyileştirilmesini ve yenilikçi tedavilerin keşfetmesini sağlayacak kişiselleştirilmiş yaklaşımlara acil duyuluyor.

Çağrıyla, bu hastalıklar için klinisyenlerin, hastaların, araştırmacıların ve girişimcilerin bir araya getirilerek, kişiselleştirilmiş tıp alanındaki yenilikçi çözümlerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Çağrı kapsamında başvuru yapılacak projelerin araştırma konuları da belirlendi.

Buna göre, söz konusu hastalıklar için insan hücre kültürü, organoidler ve hastalığa özgü hayvan modelleri gibi klinik öncesi modeller kullanarak yenilikçi kişiselleştirilmiş tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesi bekleniyor.

Hastalarda tedavi yanıtı, etkinliği veya tedaviyle ilişkili yan etkiler izlenerek, doz optimizasyonu da dahil olmak üzere tedavi yollarını kişiselleştirmek için moleküler belirteçler veya son teknolojiler tespit edilecek.

Hastalığın kötüleşmesini veya eşlik eden hastalıkları tahmin etmek ve önlemek için kişiye özgü erken tanı yöntemleri geliştirilecek. Böylece durumun kardiyovasküler-böbrek-metabolik sendroma dönüşmesini geciktirecek moleküler belirteçler veya son teknolojiler belirlenecek.

PROJELERDE YAPAY ZEKA TEŞVİK EDİLİYOR

Başvuru sahiplerinin, projelerinde, tedavi sonuçlarıyla ilişkili çoklu verileri bir araya getirmesi önem taşıyor.

Projelerin, ayrıca yapay zeka/makine öğrenimi algoritmaları, yeni nesil görüntüleme teknolojileri, dijital sağlık araçları gibi son teknolojileri içermesi gerekiyor.

Hastanın kullandığı ilacın dozu, etkinliği, yan etkileri, hasta tarafından bildirilen durumlar, cinsiyet, yaş, çevresel faktörler, sosyal geçmiş, yaşam tarzı veya beslenme durumu gibi bilgilerin da dikkate alınması talep ediliyor.

Çağrı kapsamında yalnızca çok ortaklı uluslararası konsorsiyumlar tarafından sunulan projelere destek verilecek.

Konsorsiyumların, CARMEN2026 çağrısına katılım sağlayan en az 3 farklı AB üye veya asosiye üye ülkesi kurum/kuruluş tarafından oluşturulmuş olması gerekiyor.