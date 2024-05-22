Türkan Şoray: İyileştim

Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray, geçtiğimiz haftalarda yakalandığı ileri derecede zatürreyle korkutmuştu. Şoray, sıkı bir karantina süreci ve doğru beslenmeyle iki haftalık süreyi bir haftaya indirmeyi başararak iyileşti.

Türkan Şoray, son sağlık durumuyla ilgili takipçilerini bilgilendirdi. Şoray; "Bir aya yakındır zatürre tedavisi görüyordum, bugün doktorla randevum vardı. İyileştiğimi söyledi. Doktorlarımız başımızın tacı" dedi.