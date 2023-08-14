Turkcell GranFondo İstanbul Yol Bisiklet Yarışı, Beykoz'da sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, organizasyonun startını Beykoz Belediyesi'nin önünden verdi. Hidiv Kasrı, Anadolu Hisarı, Küçüksu Kasrı gibi İstanbul'un tarihi yerlerinden geçen bisikletçiler, yarışı Beykoz Korusu'nda tamamladı.

Yarışın 93 kilometrelik uzun parkurunda, erkeklerde Gökhan Uzuntaş birinci, Aydın Köfteci ikinci, Ömer Taha Yalçın üçüncü oldu. Kadınlarda da birinciliği Şeniz Pamuk, ikinciliği Merve Güney, üçüncülüğü Züleyha Dikbaş elde etti.

Organizasyonun 43 kilometrelik kısa parkurunda ise erkeklerde Takyeddin Kuluk birinci, Bilal Köse ikinci, Yunus Özdemir üçüncü sırada yer aldı. Kadınlarda da Sevcan Alper birinciliğe ulaşırken, Aylin Yüce ikinci ve Kübra Nur Pınarak üçüncü oldu.