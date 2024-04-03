Türker İnanoğlu'nun kızı Zeynep İnanoğlu Özdemir: Elbet buluşacağız yine bir gün
Türk sinemasının duayeni Türker İnanoğlu dün hayatını kaybetmişti. Ünlü yapımcının kızı Zeynep İnanoğlu Özdemir, babasının vefatının ardından duygusal bir mesaj yayımladı
Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Türk sinemasının duayen ismi Türker İnanoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 87 yaşında hayata veda eden ünlü yapımcının Zeynep İnanoğlu Özdemir duygularını dile getirdi.
Zeynep İnanoğlu Özdemir; "Seni çok seviyorum her halinle. Çok özleyeceğim. Hep kalbimde taşıyacağım. Yalnız kaldığımda konuşacağız usul usul. Elbette buluşacağız yine bir gün. Canım babam. Canım babam" dedi.
Türker İnanoğlu, 1974'te Gülşen Bubikoğlu ile evlenmişti. Zeynep, çiftin bu evliliğinden dünyaya gelmişti.
Türker İnanoğlu'nun kızı Zeynep İnanoğlu ile televizyoncu Cüneyt Özdemir, 3 Şubat 2011'de Paris Büyükelçiliği'nde evlenmişti.
Türker İnanoğlu'nun Filiz Akın ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu İlker İnanoğlu da ise; "Değerli babam, kıymetlim, Türkiye'nin 'Bay Sinema'sı, Türker İnanoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Ailemizin, sevenlerinin, tüm sanat dünyamızın başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.