Türker İnanoğlu'nun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu
Türk sinemasının duayen ismi Türker İnanoğlu, 87 yaşında hayata veda etti. Ünlü yapımcı ve yönetmenin vefatı sonrasında sanat dünyasından pek çok ünlü isim üzüntüsünü dile getirdi
Yeşilçam'ın onlarca unutulmaz filminde imzası olan Türker İnanoğlu vefat etti. Türker İnanoğlu için perşembe günü saat 10.00'da TİM Show Center'da veda töreni düzenlenecek. İnanoğlu'nun cenazesi, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nden öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazından sonra Kanlıca Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedilecek. Türker İnanoğlu'nun ölümü sonrasında pek çok ünlü isim de üzüntüsü dile getirdi.
TÜRKAN ŞORAY
En yakın dostum ,arkadaşım Türker İnanoğlu’nu kaybettik. Yokluğunu şimdiden hissetmeye başladım. Sinema kariyerimi başlatan, hayatımda özel bir yeri olan, değerli setdaşımın kaybından dolayı çok ama çok üzgünüm. Türk sinemasına kendini adamış, yaptığı katkılarla,verdiği emeklerle yapıtlarıyla ve filmleriyle sonsuza kadar yaşayacak unutulmayacak.
FİLİZ AKIN
Uzun süredir hastalıklarla uğraşıyordu. Doktorları ve ailesinin bütün gayretine rağmen kurtarılamamış. Hayatında pek çok şeyden de fazla sinemayı seven, gerçekten de son günlerine kadar üreten, önce yönetmen sonra sadece prodüktör olarak devam eden son çınarı, oğlumun babasını kaybettik. Başta eşinin, çocukları Zeynep ve İlker’in, torunlarının ve tüm sinema camiasının başı sağ olsun, sabırlar diliyorum… “Bay Sinema” maalesef yok artık…
HÜLYA KOÇYİĞİT
Ah Türker ah… Canım dostum, canım arkadaşım… Gerçek bir sinema emekçisini, Türker İnanoğlu’nu az önce kaybetmişiz… Çok derin bir üzüntü içindeyim.
Güle güle ‘Bay Sinema’…. Türk sinemasının temel taşlarından, varlığıyla hep güven veren , huzur veren, mutluluk veren gerçek bir dosttun sen.
Türk sineması; ömrünü sinemaya adamış, gece gündüz sadece sinema için yaşayan, sinemaya adeta oyuncu fabrikatörü olmuş önemli bir ismi kaybetti bugün….
Ah Türker, geride muhteşem bir dostluk bıraktın öncelikle benim için. Açtığın sinema salonları, ülkemize kazandırdığın video, kurduğun stüdyolar, Erler Film, Türvak, Tim Show Center, Karabük Ünivsetistesi Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi ve daha nicesi… Ne kadar önemli izler bıraktın gönlünü bu sektöre vermiş insanlara…
Türker İnanoğlu’na Allahtan rahmet, tüm sevenlerine sabır diliyorum. Biricik evlatları sevgili İlker ve sevgili Zeynep size sıkı sıkıya sarılıyorum. Türk sinemasının başı sağ olsun.
CEM YILMAZ
Kıymetli büyüğümüz Türker İnanoğlu abimizin mekânı cennet olsun,başımız sağolsun. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.
ALİ SUNAL
Hoşçakal Türker ağabey. Küçük bir çocukken benimle arkadaşlık yaptığını, Zeynep ile oynayalım diye beni evden alıp kendi evinizde yatılı ağırlamanızı ve uyuyana kadar korktuğum için başımda bekleyip bana masal anlatmanı asla unutmayacağım…
ŞEVKET ALTUĞ
TARKAN
Türk sinemasının duayeni, dahisi
ve TV sektöründeki yapımlarıyla Türk televizyonculuğuna da büyük katkıları olan Türker İnanoğlu’nun vefatına çok üzüldüm.
Müzik kariyerimin ilk zamanlarında bana verdiği desteği de hiç bir zaman unutmadım, unutamam.
Kendisini sevgi ve minnetle anıyorum.
Ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.
Nurlar, ışıklar içinde uyu Türker ağabey.
Türk sinemasına ve televizyonuna armağan ettiğin yapımlarınla kalplerimizde yaşamaya devam edeceksin, unutulmayacaksın…
HAMDİ ALKAN
Canım Türker ağabeyim mekânın cennet olsun.Huzur içinde uyu.
HÜLYA AVŞAR
EROL EVGİN
Türk sinema ve televizyon dünyamızın duayeni, değerli dostum Türker İnanoğlu’nu kaybettik. Yapımcı, yönetmen, senarist olarak ömrünü sanata adamış Türker İnanoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.
ERDAL ÖZYAĞCILAR
Türker ağabey meslek hayatımda bana gösterdiğin sevgiyi, bana gösterdiğin güveni, bana verdiğin öğütleri, Yeşilçam filmleri ve dizi film dünyasında bana öğrettiklerini helal et. Beraber çalıştığımız yapımlarda katkılarım helal olsun. Seni ve kulağıma küpe olan sözlerini unutmayacağım. Hep yüreğimdesin. Nurlar içinde yat.
AJDA PEKKAN
Bir duayeni daha kaybetmenin derin üzüntüsüyle, sinema dünyasınin ve İnanoğlu ailesinin başı sağ olsun, mekânı cennet olsun.
YILMAZ ERDOĞAN
Güle güle Türker Ağbi… Seninle çalışmanın, ağbi- kardeş sohbetleri yapmış olmanın onurunu hep taşıyacağım.
SÜHA UYGUR
Türk sinemasının başı sağ olsun. Mekânın cennet olsun büyük usta.
KEREM ALIŞIK
AHMET KURAL
ÇAĞLA ŞİKEL
EBRU GÜNDEŞ
EMRE ALTUĞ
SİBEL CAN
DEMET AKALIN
CEYDA DÜVENCİ
Canım Türker abim… 18 yaşımdaydım yollarımız kesiştiğinde, yıllar yılı emeğin var üstümde . Daha güvenli bir ailenin içinde öğrenemezdim mesleğimi. Odandaki duvarında yer bulmuş olmak, hayatıma dokunmuş olman, yaptığın babalık ve yıllar yılı biriken anılarımız… Ne şanslıyım. Sen büyük bir kıymetsin. Bizlerde, Türk sinemasının tarihinde, hepimizin anılarında yaşamaya devam edeceksin. İyi ki sen. Mekanın cennet eminim...
DEMET AKBAĞ