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Türkiye: 79 - Karadağ: 69 | MAÇ SONUCU

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu'ndaki ilk maçında Karadağ'ı 79-69 yendi

14 Eylül 2018 Cuma, 22:19:28 | Güncelleme:

Karşılıklı basketlerle girilen karşılaşmada Doğuş Balbay, Cedi Osman ve Ersan İlyasova'nın sayılarıyla milli takım, 2. dakikaya 5-2 önde girdi. İlk iki dakika içinde faul hakkını dolduran milliler, rakibinin pota altındaki etkili ismi Dubljevic'in 10 sayısına engel olamadı ve 4. dakikayı 10-8 geride geçti. Ersan İlyasova'nın Cedi Osman ile yaptığı ikili oyunlar sonrasında rakibinin dengesini bozan ay-yıldızlı ekip, 7. dakikayı 18-12 üstün tamamladı. Semih Erden'in de skora katkı vermesiyle kontrolü elinde tutan milliler, ilk çeyreği 26-18 önde bitirdi.

İkinci periyodun ilk bölümünde her iki takım da hücum organizasyonlarında sıkıntı yaşadı. Rakibine 3,5 dakika sayı atma şansı vermeyen milliler, Melih Mahmutoğlu-Furkan Korkmaz ikilisinin basketleriyle skoru 31-18'e taşıdı. Popovic'in skor katkısı verdiği rakibi karşısında Furkan Korkmaz ve Ersan İlyasova ile basketler bulan A Milli Takım, hücum ribauntlarından elde ettiği ikinci şansları iyi değerlendirerek soyunma odasına 45-37 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğin başında rakibinin baskılı savunması karşısında zorlanan milliler, Cedi Osman'ın art arda basketleriyle farkın azalmasına izin vermedi ve 25. dakikaya 7 sayı farkla önde girdi: 52-45. Dış atışlarda yüksek yüzde yakalayan Karadağ, hücum ribauntlarındaki üstünlüğüyle farkı azaltsa da milliler, periyodu 60-56 önde tamamladı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, final çeyreğinin ilk dakikalarında Semih Erden ve Ersan İlyasova ile oyunun kontrolünü tekrar ele geçirdi. Karadağ'ın molası sonrasında Furkan Korkmaz'ın sayılarıyla hücumdaki etkinliğini sürdüren ay-yıldızlılar, savunmada da etkili bir oyun sergileyerek rakibini yanlış şut seçimlerine itti ve 35. dakikaya 11 sayı farkla önde girdi: 73-62. Ersan İlyasova'nın üst üste basketleriyle rakibinin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen A Milli Takım, tempoyu istediği gibi ayarladı ve karşılaşmadan da 10 sayı farkla 79-69 galip ayrıldı.

TÜRKİYE: 79 - KARADAĞ: 69

SALON: Ankara

HAKEMLER: Yohan Rosso (Fransa), Marius Ciulin (Romanya), Alexey Davydov (Rusya)

TÜRKİYE: Wilbekin 2, Doğuş Balbay 4, Cedi Osman 18, Ersan İlyasova 17, Ege Arar 5, Semih Erden 16, Melih Mahmutoğlu 2, Kartal Özmızrak, Furkan Korkmaz 13, Sertaç Şanlı, Göksenin Köksal 2

KARADAĞ: Aleksa Popovic 7, Dubljevic 22, Ivanovic 9, Petar Popovic 10, Djurisic, Sehovic, Sekulic 1, Needham 3, Barovic 8, Carapic 1, Radovic 8, Starovlah

1. PERİYOT: 26-18

DEVRE: 45-37

3. PERİYOT: 60-56

BEŞ FAULLE ÇIKAN: 35.13 Ege Arar (Türkiye)

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