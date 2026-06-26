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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Milli Takım Türkiye-ABD maçı öncesinde davet düzenlendi!

        Türkiye-ABD maçı öncesinde davet düzenlendi!

        Türkiye ile ABD arasında oynanacak Dünya Kupası maçı öncesinde ABD Ticaret Odası tarafından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da katıldığı organizasyon düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 05:38 Güncelleme:
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        Türkiye-ABD maçı öncesinde davet düzenlendi!

        Türkiye ile ABD arasında oynanacak Dünya Kupası maçı öncesinde ABD Ticaret Odası tarafından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da katıldığı organizasyon düzenlendi.

        Los Angeles'ın Marina Del Rey bölgesinde yer alan bir otelde gerçekleştirilen davete Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski Gençlik ve Spor Bakanı ve İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, eski A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve CEO'su Hamdi Ulukaya ve davetliler katıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, FIFA yetkilileriyle olan toplantısı sebebiyle davete katılım sağlayamadı.

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        Davette konuşan Bakan Bak, Türkiye ile ABD arasında uzun süredir devam eden dostluk ve ticaret ilişkisi olduğunun altını çizerek "Kültürel etkinlikler ve sportif faaliyetler, toplumlarımızı birbirlerine yaklaştırıyor. Bugün iki ülke arasında bir maç oynanacak ama bu maçı dostluk kazanacak. Biz 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda yine burada olacağız. Futbolu sadece sonuçlarla düşünmemek gerekiyor. Biz takımımızı destekliyoruz. 24 yıl sonra bizi Dünya Kupası'na dahil ettiler. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        Los Angeles'ta kurulan 'Turkish Vibe Zone' ve ABD Milli Futbol Takımı'nın sponsoru olan Chobani Kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, güzel bir davette bir arada bulunduklarını dile getirdi.

        İki güzel takımın karşı karşıya geleceğini vurgulayan Ulukaya, "Bu tarihi maçı birlikte izleyeceğiz. Tabii ki biz biraz üzgünüz. Çünkü Türkiye bir sonraki tura yükselemedi. Bu maçı sonsuza kadar unutmayacağımıza eminim. San Franscisco'daki 2. maçı izledim, Türkiye her şeyini verdi, kalbiyle oynadı ama olmadı. Hepsine gönülden teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.

        Büyükelçi Sedat Önal ise futbolun yalnızca kazanmak ya da kaybetmek olmadığını belirterek şunları söyledi:

        "Milli takımımız bugün son maçına çıkacak ve biz onları her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Milli takımımızın, ABD'ye gelmesinden itibaren gösterilen ilgi ve yardımseverlik için herkese teşekkür ediyorum. Türk-Amerikan ilişkilerinin ne kadar iyi olduğunu gösterdik. Bu yıl, ABD'nin kurtuluşunun 250. yılı. Her yıl diplomatik ilişkilerimizin daha da güçleniyor."

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