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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Milli Takım Türkiye - ABD maçına yoğun ilgi!

        Türkiye - ABD maçına yoğun ilgi!

        2026 Dünya Kupası D Grubu'nun son haftasında oynanacak olan Türkiye-ABD maçına taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 04:33 Güncelleme:
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        Türkiye - ABD maçına yoğun ilgi!

        2026 Dünya Kupası D Grubu'nun son haftasında A Milli Futbol Takımı, ABD ile karşılaşacak. Grupta oynadığı Avustralya ve Paraguay maçlarında puan alamayan A Milli Futbol Takımı, ABD maçı öncesi Dünya Kupası'na veda ederken, ev sahibi ise gruptan çıkmayı garantiledi.

        Los Angeles’te bulunan SoFi Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma öncesi iki ülkenin taraftarları maça büyük ilgi gösterdi. Müsabakanın başlamasına saatler kala stat önünde toplanan taraftarlar, stat çevresinde uzun kuyruklar oluştururken renkli görüntüler sergiledi.

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