Türkiye'de kış saati uygulamasına geçilecek mi, saatler geri alınacak mı? Bu yıl saatler geri alınacak mı?
Ekim ayının gelmesiyle birlikte Türkiye'de kış saati uygulamasına yönelik saatlerin geri alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Avrupa'da her sene saatler kış saati ve yaz saati olmak üzere değişiyor. Havaların erken kararmaya başlaması ve gün ışığının azalmasıyla birlikte bazı ülkelerde saatler geri alınabiliyor. Peki Türkiye'de kış saati uygulamasına geçilecek mi, saatler geri alınacak mı? Bu yıl saatler geri alınacak mı?
Avrupa’da uzun yıllardır uygulanan kış saati için birçok bölgede saatler 1 saat geri alınacak. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla saatlerin kış aylarında dünyanın birçok ülkesinde saatler bir saat geriye alınacak. Peki, kış saati uygulaması Türkiye’de var mı? 2025 kış saati uygulaması ne zaman?
SAATLER GERİ ALINACAK MI?
Türkiye'de son kez 2016 yılında saatler ileri alındı ve yaz saati uygulaması kalıcı hale getirildi. Bunun nedeni ise enerji tasarrufu ve güneş ışığından daha fazla yararlanılmasıydı.
Kararın ardından Türkiye'de her mart ve ekim aylarında uygulanan kış-yaz saati uygulaması kaldırıldı ve temelli yaz saati uygulamasına geçildi. Bu nedenle saatler geri alınmayacak.
AVRUPA VE ABD'DE SAAT UYGULAMASI
Amerika Birleşik Devletleri'nde yaz saati uygulaması 9 Mart 2025 tarihinde başlamıştı, kış saati uygulamasına ise 2 Kasım 2025 tarihinde geçilecek.
Ülkede saatler 02:00'ye yaklaştığında 1 saat geri alınacak. Böylece gün doğumu 1 saat erken olacak ve sabah daha ışık olacak.
Avrupa ülkelerinde ise 26 Ekim Pazar günü (Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece) saatler geri alınacak. Saatler 03:00'e yaklatığında 1 saat geri alınacak.