Türkiye'de kış saati uygulamasına geçilecek mi, saatler geri alınacak mı? Bu yıl saatler geri alınacak mı?

SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Türkiye'de son kez 2016 yılında saatler ileri alındı ve yaz saati uygulaması kalıcı hale getirildi. Bunun nedeni ise enerji tasarrufu ve güneş ışığından daha fazla yararlanılmasıydı.

Kararın ardından Türkiye'de her mart ve ekim aylarında uygulanan kış-yaz saati uygulaması kaldırıldı ve temelli yaz saati uygulamasına geçildi. Bu nedenle saatler geri alınmayacak.

AVRUPA VE ABD'DE SAAT UYGULAMASI

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaz saati uygulaması 9 Mart 2025 tarihinde başlamıştı, kış saati uygulamasına ise 2 Kasım 2025 tarihinde geçilecek.