SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
OECD
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Türkiye'de okullaşma oranı OECD ortalamasının üzerinde

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "OECD'nin Bir Bakışta Eğitim 2018 Raporu'na göre 20-24 yaş arasındaki nüfusun okullaşma oranı, OECD ortalamasının bir hayli üzerinde seyrederek yüzde 52 olarak gerçekleşmiştir" dedi

11.10.2018 - 15:51 | Güncelleme: AA

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a yönelttiği, Türkiye'deki çocukların eğitim sıralamasının OECD ülkeleri arasındaki yerine ilişkin yazılı soru önergesini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yanıtladı.

AA'nın haberien göre; Selçuk, OECD tarafından yapılan ve ülkelere eğitim alanında veri sağlayan PISA araştırması kapsamında talep edilen 2018 PISA verilerinin henüz açıklanmadığını bildirdi.

Bakan Selçuk, PISA araştırmasının 2018 uygulamasının Türkiye'de tamamlandığını, sonuçların OECD tarafından Aralık 2019'da açıklanacağını ifade etti.

"OECD ORTALAMASINA SON DERECE YAKIN BİR PERFORMANS"

11 Eylül 2018'de yayınlanan OECD Bir Bakışta Eğitim 2018 Raporu'na göre, OECD ülkeleri genelinde 2016'da 5-14 yaş arası okullaşma oranının yüzde 98 olduğunu, bu oranın Türkiye'de yüzde 95 olarak gerçekleştiğini hatırlatan Selçuk, Türkiye'nin OECD ortalamasına son derece yakın bir performans sergilediğine dikkati çekti.

Selçuk, aynı raporda 20-24 yaş arasındaki nüfusun okullaşma oranının, 2016'da OECD ülkeleri genelinde yüzde 42 olduğunu, Türkiye'de söz konusu yaş grubuna ilişkin okullaşma oranının OECD ortalamasının bir hayli üzerinde seyrederek yüzde 52 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Ortaöğretim kademesinden mezun olan 25 yaş altı nüfusun oranının, OECD ülkeleri genelinde yüzde 81 iken Türkiye'de yüzde 71 olarak gerçekleştiğini aktaran Ziya Selçuk, şunları kaydetti: "Bunlardan mesleki ortaöğretim programlarından mezun olan 25 yaş altı nüfusun oranı Türkiye'de yüzde 38 iken OECD ülkeleri genelinde yüzde 31 seviyelerinde kalmıştır. Raporda belirtilen bir diğer önemli husus, Türkiye'de yükseköğretime katılım oranının giderek artış göstermesidir. Bu doğrultuda, 2007-2017 yılları arasında Türkiye'deki yükseköğretim derecesine sahip 25-34 yaş arası nüfusun oranı yüzde 17 artış gösterirken, OECD ortalamasında yüzde 10'luk bir artış gerçekleşmiştir."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X