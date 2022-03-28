YAZ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Yaz saati uygulaması, herhangi bir ülkede gün ışığından öğleden sonra daha çok yararlanmak için saatlerin belirli bir oranda değiştirilmesidir. Bu uygulama kapsamında genellikle saatler ilkbahar başlangıcında bir saat ileri, sonbahar başlangıcında ise bir saat geri alınır.