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        5 yılda 40 bin dekar daha eklendi: Türkiye'deki üretimin yarısı bu ilden

        Mersin'de yetiştirildiği ilçenin adıyla tescillenen Anamur muzunun üretim alanı 5 yılda 40 bin dekar daha eklenerek 70 bin dekara ulaştı. Ören Mahallesi'ndeki muz serasında düzenlenen hasat etkinliğine katılan Vali Ali Hamza Pehlivan, Anamur'un "muzun başkenti" olduğunu belirterek, Türkiye'de en çok muz üretiminin Mersin'de yapıldığına dikkati çekti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 12:19 Güncelleme: 21.10.2024 - 12:19
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        Mersin'de yetiştirildiği ilçenin adıyla tescillenen Anamur muzunun üretim alanı 70 bin dekara ulaştı. Vali Ali Hamza Pehlivan, Ören Mahallesi'ndeki muz serasında düzenlenen hasat etkinliğine katıldı.

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        Kentin yerli muz üretiminin büyük kısmının gerçekleştirildiği Anamur ilçesindeki seralarda hasat mesaisi devam etti.

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        Kokusu, tadı ve kabuğunun ince olması sebebiyle ithal muzlara oranla daha çok tercih edilen ürün, sabahın erken saatlerinde işçiler tarafından toplandı.

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        Kamyonetlere taşınan muzlar, sarartma ve paketleme tesislerine gönderildi.

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        Muz yetiştiriciliğine ilginin arttığı kentte 2018'de 30 bin, 2020'de de 50 bin dekar olan üretim alanı, yeni sezonda 70 bin dekara çıktı.

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        Vali Ali Hamza Pehlivan, Ören Mahallesi'ndeki muz serasında düzenlenen hasat etkinliğine katıldı.

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        Üreticilerle ve işçilerle sohbet eden Pehlivan, olgunlaşmış ağaçlardan muz kesti.

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        Vali Pehlivan, gazetecilere, Anamur'un "muzun başkenti" olduğunu söyledi.

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        Anamur muzunun coğrafi işaretle tescillenen ürünlerin arasında yer aldığını dile getiren Vali Pehlivan, devlet teşvikleri ve çiftçilerin gayretleri sayesinde son yıllarda muz yetiştiriciliğinin arttığını belirtti.

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        Pehlivan, Türkiye'de en çok muz üretiminin Mersin'de yapıldığına dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Ülkemizdeki yıllık yaklaşık 950 bin ton muz üretiminin yüzde 50'sini ilimizdeki çiftçiler karşılıyor. Kentimizdeki üretimin de yüzde 50'sinden fazlası Anamur'da yapılıyor. Üreticilerimiz, yetiştiricilikten 4.5 milyar lira gelir elde ediyor. Anamur muzu tadı, aroması, kabuk yapısı ve diğer özellikleriyle ön plana çıkan ve ayırt edilebilen bir ürün."

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