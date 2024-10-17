Sivas’ta peş peşe deprem meydana geldi. Büyüklüğü 4.7 ve 4.1 olarak ölçülen sarsıntılar, çevre illerden de hissedildi. Şiddetli deprem sonrası diken üstünde olan bölge halkı, Türkiye'nin diri fay haritasının bulunduğu iller araştırmasına çıktı. evimin altından fay hattı geçiyor mu sorusu gündemdeki yerini aldı. Türkiye Diri Fay Hattı Haritası MTA tarafından yayımlanmıştı. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğünün paylaşımına göre, 45 ilde 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay var. İşte MTA diri fay hattı sorgulama ekranı…