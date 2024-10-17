Türkiye Diri Fay Hattı Haritası 2024: Evimin altından fay hattı geçiyor mu? MTA diri fay sorgulama ekranı
Türkiye Diri Fay Hattı Haritası ve MTA fay hattı sorgulama ekranı Sivas'ta meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası gündem geldi. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yapılan paylaşıma göre, 45 ilde 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor. Malatya ve Sivas depremleri sonrası paniğe kapılan bölge halkı, ''Evimin altından fay hattı geçiyor mu?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte Türkiye diri fay hattı haritası ve MTA diri fay hattı sorgulama ekranı…
Sivas’ta peş peşe deprem meydana geldi. Büyüklüğü 4.7 ve 4.1 olarak ölçülen sarsıntılar, çevre illerden de hissedildi. Şiddetli deprem sonrası diken üstünde olan bölge halkı, Türkiye'nin diri fay haritasının bulunduğu iller araştırmasına çıktı. evimin altından fay hattı geçiyor mu sorusu gündemdeki yerini aldı. Türkiye Diri Fay Hattı Haritası MTA tarafından yayımlanmıştı. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğünün paylaşımına göre, 45 ilde 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay var. İşte MTA diri fay hattı sorgulama ekranı…
SON DAKİKA: SİVAS’TA PEŞ PEŞE DEPREM!
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 11.29’da Sivas’ın Merkez ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
10.57 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.
Saat 11:39’da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD, sarsıntının 22.98 km derinlikte kaydedildiğini duyurdu.
YENİLENMİŞ DİRİ FAY HATTI HARİTASI MTA İLE YAYINDA!
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) yenilenmiş diri fay haritalarını sitesinde yayımladı.
MTA tarafından hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritasına göre, Türkiye'de 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor.
Bu faylar 45 ilde 110 ilçeyi kapsıyor. "Evimin altından fay hattı geçiyor mu" sorusu haritadaki işaretler ile belirleniyor.
DİRİ FAY HATTI ÜZERİNDE YER ALAN İLLER
AKSARAY,
AYDIN,
BALIKESIR,
BOLU,
BURDUR,
BURSA,
BINGÖL,
DENIZLI,
ESKIŞEHIR,
ERZINCAN,
ERZURUM,
HAKKARI,
HATAY,
İZMIR,
KAHRAMANMARAŞ
MANISA,
MUĞLA,
KOCAELI
KONYA,
OSMANIYE,
SAKARYA
TOKAT'IN yanı sıra 110 ilçe de diri fay üzerinde.
45 İL 110 İLÇE
Paylaşılan haritaya göre ise Türkiye'de doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il alanı üzerinde 110 ilçe bulunuyor. Diri fay hatlarını görmek için:
BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER
İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.
İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER
Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.
ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER
Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.
EN AZ RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDE OLAN İLLER
Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.