        Türkiye, eğitim diplomasisiyle küresel etkisini güçlendiriyor

        Türkiye, eğitim diplomasisiyle küresel etkisini güçlendiriyor

        Türkiye, son yıllarda yürüttüğü kapsamlı eğitim diplomasisi faaliyetleriyle uluslararası arenada yumuşak gücünü güçlendirmeye devam ediyor. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen ikili anlaşmalar, kardeş okul projeleri, burs ve öğretmen değişim programları aracılığıyla Türkiye'nin bölgesel ve küresel görünürlüğü artıyor.

        Giriş: 25.10.2025 - 18:01
        Türkiye, eğitim diplomasisiyle küresel etkisini güçlendiriyor
        MEB’in öncülüğünde yürütülen eğitim diplomasisi, Türkiye’nin kültürel ortaklıklarını güçlendirerek dünya genelinde kalıcı bağlar kurulmasını sağlıyor. Bakanlık, eğitim ilişkilerini yasal çerçeveye oturtmak amacıyla bugüne kadar 125 ülke ile toplam 350 anlaşma imzaladı.

        Bu kapsamda, KKTC’den Katar’a, Yunanistan’dan Libya’ya, Kongo’dan Moğolistan’a kadar geniş bir coğrafyada eğitim alanında iş birlikleri ve mutabakat zabıtları hayata geçirildi.

        Yeni anlaşmalar ve stratejik ortaklıklar

        Son iki yılda 14 ülkeyle 16 yeni belge imzalanarak Türkiye’nin küresel eğitim ağı genişletildi.

        ​•​Suriye ile öğretmen eğitimi, mesleki gelişim ve özel eğitim alanlarını kapsayan protokol imzalandı.

        ​•​Moldova ile Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Moldova Koleji’nin açılışına yönelik iş birliği yapıldı.

        ​•​Ukrayna, Moğolistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan gibi ülkelerle de yükseköğretimden mesleki eğitime kadar çeşitli alanlarda stratejik anlaşmalar gerçekleştirildi.

        ​•​KKTC, Türkmenistan ve Özbekistan ile yapılan görüşmeler kapsamında ise yeni Türk okulları açılacak.

        13 ülkede 65 Türk okulu

        Haziran 2025 itibarıyla Türkiye’nin yurtdışında 13 ülkede 65 eğitim kurumu faaliyet gösteriyor. Bu kurumlarda 12 bini aşkın öğrenci öğrenim görürken, 679 öğretmen görev yapıyor. Yeni açılacak okullar arasında Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Moldova Koleji ve Karabağ Türk Okulu öne çıkıyor.

        Bu kurumlar, Türkiye’nin eğitim alanındaki varlığını güçlendirirken kültürel diplomasi açısından da stratejik bir rol üstleniyor.

        1994’ten bu yana süren Kardeş Okul Uygulaması ile Türkiye’deki okullar 64 farklı ülkedeki okullarla eşleştirildi. Bugüne kadar 1.229 kardeş okul bağlantısı kuruldu; bunların 712’si yurt dışındaki okullarla gerçekleştirildi. Bu sayede kültürel etkileşim ve karşılıklı anlayış güçlendirildi.

        MEB, yabancı uyruklu öğrencilere yönelik uyum sınıfları, PIKTES+ Projesi ve Türkçe-Türk Kültürü dersleriyle kapsayıcı eğitim modelini yaygınlaştırıyor.

        2024-2025 döneminde 8 ülkede 2.174 öğrenciye Türkçe ve kültür dersleri verilirken, bu rakamın gelecek dönemde 11 ülkeye ulaşması hedefleniyor.

        Uluslararası projelerle etki alanı genişliyor

        Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, AB ve BM kuruluşları ile yürüttüğü projelerle yetişkin eğitimi, sosyal uyum ve istihdam odaklı çalışmalara öncülük ediyor.

        Erasmus+, EPALE ve UNICEF, UNDP, UNHCR iş birlikleriyle yürütülen projeler, Türkiye’nin eğitim diplomasisi kapasitesini güçlendiriyor.

        Millî Eğitim Bakanlığı’nın yürüttüğü projeler ve anlaşmalar, Türkiye’nin eğitim alanında sadece bölgesel değil, küresel bir aktör haline geldiğini gösteriyor.

        Bakanlık yetkilileri, önümüzdeki dönemde yeni anlaşmalarla Türkiye’nin eğitim diplomasisini daha da kurumsallaştırmayı ve kapsayıcı eğitim modellerini uluslararası alanda yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

