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Haberler2020 Avrupa ŞampiyonasıTürkiye Gine maçı CANLI İZLE! Türkiye Gine maçı saat kaçta hangi kanalda? Milli maç ne zaman? TRT SPOR İZLE!
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Türkiye - Gine maçı CANLI YAYIN

EURO 2020 hazırlıklarını sürdüren A Milli Takımımız, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında Gine ile karşı karşıya geliyor. Ay-yıldızlı ekip, Azerbaycan ile Alanya'da oynadığı özel maçı 2-1 kazandı. Antalya kampı 1 Haziran'da sona erecek ay-yıldızlı ekip, 2 Haziran'dan itibaren hazırlıklarını Almanya'da sürdürecek. İşte detaylar

Türkiye Gine maçı CANLI İZLE! Türkiye Gine maçı saat kaçta hangi kanalda? Milli maç ne zaman? TRT SPOR İZLE!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıklarını sürdüren A Milli Takımımız, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında Gine ile karşı karşıya geliyor.

STAT: Antalya Stadı
HAKEM: Aliyar Aghayev
SAAT: 20.00
YAYIN: TRT Spor

TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Ozan Kabak, Kaan, Rıdvan, Mahmut, Dorukhan, İrfan Can, Cengiz, Abdülkadir, Enes
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

GİNE: Keita, Camara, Sow, Pogba, Konate, Mamadou, Sylla, Cisse, Conte, Barry, Jose Kante
TEKNİK DİREKTÖR: Didier Six

TRT SPOR CANLI İZLE

Teknik direktör Şenol Güneş, 30 kişilik aday kadroyu 1 Haziran'da 26'ya düşürmeden önceki son maç olan Gine karşılaşmasında performansını görmek istediği oyuncularını son kez izleyecek. Ay-yıldızlı ekipte sakat oyuncu bulunmuyor. Antalya kampı 1 Haziran'da sona erecek ay-yıldızlı ekip, 2 Haziran'dan itibaren hazırlıklarını Almanya'da sürdürecek.

591. MİLLİ RANDEVU

Türk Milli Takımı, 98 yıllık tarihinde 316'sı resmi, 274'ü özel 590 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 225 galibiyet, 141 beraberlik ve 224 yenilgi aldı. Ay-yıldızlı ekip, 252'si deplasmanda, 258'i evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 787 gol attı, kalesinde 843 gol gördü. A Milli Takım, bugüne kadar 89 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 590 karşılaşmanın 508'ini Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

GİNE İLE İLK MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Gine ile tarihinde ilk kez karşı karşıya geliyor. Daha önce Afrika temsilcileriyle 23 kez rakip olan milli takım, Gine maçıyla birlikte tarihindeki 90. farklı ülkeyle karşılaşmış olacak.

2021'DE NELER YAPTIK?

Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi. Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında ise sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, Azerbaycan ile Alanya'da oynadığı özel maçı ise 2-1 kazandı.

ŞENOL GÜNEŞ 75. MAÇINDA

Milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde ay-yıldızlı ekip, 53'ü resmi, 21'i özel 74 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 74 maçta 36 galibiyet, 21 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 118 gol attı, kalesinde 74 gole engel olamadı.

ADAY KADRO

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir),Uğurcan Çakır (Trabzonspor),Altay Bayındır (Fenerbahçe),Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

Defans: Zeki Çelik (Lille),Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo),Merih Demiral (Juventus),Ozan Kabak (Liverpool),Çağlar Söyüncü (Leicester City),Umut Meraş (Le Havre),Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta saha: Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir),Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion),Taylan Antalyalı (Galatasaray),Dorukhan Toköz (Beşiktaş),Ozan Tufan (Fenerbahçe),Orkun Kökçü (Feyenoord),Yusuf Yazıcı (Lille),İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe),Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Cengiz Ünder (Leicester City),Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor),Halil Akbunar (Göztepe),Abdülkadir Ömür (Trabzonspor),Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray),Burak Yılmaz (Lille),Enes Ünal (Getafe),Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf),Halil Dervişoğlu (Galatasaray).

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