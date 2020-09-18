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HaberlerMagazinTürkiye, Halil Sezai ve Enes Batur haberlerini Haberturk.com'dan duydu
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Türkiye, iki bomba haberi Haberturk.com'dan öğrendi

Haberturk.com, haberleriyle ses getirmeye devam ediyor. Bu hafta Türkiye'nin gündemine damga vuran iki olayı da ilk Haberturk.com duyurdu. 'Şarkıcı Halil Sezai komşusunu darp etti' ve 'Ünlü youtuber Enes Batur karantinadan kaçtı' haberlerini okuyucular ilk olarak Haberturk.com'dan öğrendi

Halil Sezai, Enes Batur

'İncir Reçeli' filmi ve 'İsyan' şarkısıyla adını duyuran şarkıcı Halil Sezai'nin 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i tekme tokat dövdüğü görüntüler Türkiye'nin gündemine oturmuş ve büyük tepki toplamıştı.

İlk olarak Haberturk.com'dan Emrah Doğru'nun aktardığı haberde; gözaltına alınan Halil Sezai, serbest bırakıldıktan sonra tekrar ifadeye çağrıldı.

DARP EDİLEN HÜSEYİN MERİÇ SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Halil Sezai'nin darp ettiği Hüseyin Meriç, yaşananlarla ilgili, "Defalarca darbedildim, ben elimi bile kaldırmadım, savunmaya bile geçmedim. Sanatçı kendisi, topluma örnek olmalıydı. Şu anda iyiyim bu topluma çok kötü bir örnek, yaşlı olup olmamın bir önemi yok yapmaması gereken bir hareketti" dedi.

Habertürk'ten Arzu Kaya, Halil Sezai'nin ifadesine ulaştı.

Sezai, "Çekim yapmak için arkadaşımın villasına geldim. Hüseyin Meriç ile daha önce tanışmışlığım vardı. Salı günü bir elime çiçek alıp, diğer elimle şaka amaçlı sopa uzattım. Ben sopa uzattıktan sonra hakaret ve tehdit etti. Kesinlikle ikametine girmedim. Bir anlık sinirle birkaç defa vurdum ve küfür de etmiş olabilirim. 'Ezan mı okuyorsun?' söylemim dini değerleri aşağılamak kastı içermemektedir. Kendi konserlerim esnasında ezan okunurken, ara veririm." dedi.

Halil Sezai, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından, "Silahla kasten yaralama" ve "Silahla tehdit" suçlarından tutuklandı.

Sezai, Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.

ENES BATUR KARANTİNADAN KAÇTI

Haberturk.com'un gündemi belirleyen diğer haberi ise youtuber Enes Batur ile ilgiliydi.

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun ulaştığı detaylara göre; Filyasyon ekipleri koronavirüse yakalanan ünlü YouTuber Enes Batur Sungurtekin'i Beykoz’daki lüks villasında bulamayınca emniyet birimleri harekete geçti. Enes Batur ile kız arkadaşı Sancaktepe'deki öğrenci yurduna yerleştirildi.

Enes Batur'un 14 günlük karantina süresinin 8 gününü evde geçirdiği kalan 6 gününü de yurtta geçireceği öğrenildi.

İÇİŞLERİ'NDEN KARANTİNADAN KAÇANLARLA İLGİLİ GENELGE

İçişleri Bakanlığı 81 İl valiliğine “Yurt ve Pansiyonlarda İzolasyon” konulu genelge gönderdi. Genelgede, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet edilmesinin elzem olduğu ifade edildi.

Uygulama, izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikteki yerlerde kalanlar için de geçerli olacak. İzolasyon için tahsis edilecek yurt ve pansiyonların yönetimi bir mülki idare amirinin genel koordinasyonunda mevcut yöneticilerle yürütülecek.

İHLAL EDEN İÇİN SUÇ DUYURUSU

Evlerinde izolasyonda olması gerekirken bu kuralı ihlal eden kişiler hakkında, TCK 195’nci maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacak. Bu kişiler, valiliklerce izolasyon sürecini tamamlatmak üzere yurtlara veya pansiyonlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulacak.

DAHA ÖNCE ETKİN TAKİP VE DENETİM UYGULANIYORDU

Daha önce valiliklere gönderilen genelgelerle; izolasyon süreçlerini evlerinde geçirmekte olan (hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç),hastalık belirtisi gösteren veya bu yönde tanı konulan kişiler ile temaslı oldukları belirlenen kişilere yönelik etkin takip ve denetim sisteminin belirlendiği ifade edildi.

HAYATI FİLM OLDU

Enes Batur'un sosyal medyadaki takipçi sayısı doğal olarak sinemacıların dikkatini çekti. 'Bu kadar takipçisi varsa filmi izlenir' düşüncesiyle 2017'de Enver Sülük ve Büşra Nur Karahan tarafından yazılan senaryo, 'Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?' adıyla filme çekildi.

Kamil Çetin'in yönettiği filmde Enes Batur'a başrollerde Ceyda Düvenci ile Bekir Aksoy ünlü Youtuber'ın annesi ve babası rolüyle eşlik etti.

Erdem Karahan'ın yapımcısı olduğu 'Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?' 2018'de gösterime girerek 1.483.848 kişi tarafından izlenip 17.463.423 TL'lik hasılata ulaştı.

'Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?', izleyici sayısı açısından 2018'de 430 Türk / yabancı film arasından 10'uncu sırada yer alarak iştah kabarttı. Bunu üzerine 2019'da 'Enes Batur Gerçek Kahraman' çekildi.

Doğa Can Anafarta'nın yönettiği filmde Enes Batur bu kez başrolleri Ömer Başdoğan, Altan Erkekli, Damla Aslanalp, Kanbolat Görkem Aslan ile paylaştı. Ne var ki, 'Enes Batur Gerçek Kahraman', gişede büyük bir hayal kırıklığı yarattı. 520.826 kişinin izlediği film, 7.354.469 TL'lik hasılatıyla zarar ederken 402 Türk / yabancı film arasından 30'uncı sırada yer aldı.

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