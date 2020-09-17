Ünlü YouTuber Enes Batur kimdir? Sorusu merak edilmeye başladı. İşte Enes Batur'un hayatı...

ENES BATUR HAYATI

Enes Batur Sungurtekin 9 Nisan 1998 Antalya doğumlu, Türk YouTuber ve oyuncudur. Enes Batur, YouTube'da paylaştığı videolar ile tanındı. Şu an Türkiye'nin en çok aboneye sahip YouTube kanalının sahibidir.

2017'de düzenlenen 44. Altın Kelebek Ödülleri'nde ilk kez dağıtılan En İyi YouTuber/Instagrammer Ödülü kendisine verildi; ancak daha sonra geri alındı. 2018'de düzenlenen 5. Altın Palmiye Ödülleri'nde Yılın Sosyal Medya Fenomeni Ödülü'nü kazandı. Başrollerini Ceyda Düvenci ve Bekir Aksoy ile paylaştığı ilk filmi Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?, 19 Ocak 2018'de vizyona girdi. 23 Mayıs 2019 tarihinde, Damla Aslanalp ile evliliği hakkında haberler ortaya çıktı. Ancak takipçileri, Enes Batur'un evlendiğine inanmadı. Bunun yeni çıkaracağı filmin bir reklamı olduğunu düşündüler. Haziran 2019'da, Enes Batur Instagram üzerinden paylaştığı bir videoda aslında gerçekten evlenmediğini açıkladı. Enes Batur'un 2. Filmi Enes Batur Gerçek Kahraman 31 Mayıs 2019'da vizyona girdi.

ÖZEL HAYATI

Enes Batur, 2017 yılından 2018 yılına kadar Başak Karahan ile sevgiliydi. 23 Mayıs 2019 tarihinde, Damla Aslanalp ile evliliği hakkında haberler ortaya çıktı.[ Ancak takipçileri Enes Batur'un evlendiğine inanmadı, bunun yeni çıkacak filminin bir reklamı olduğunu düşündüler. Haziran 2019'da, Enes Batur Instagram üzerinden paylaştığı bir videoda aslında gerçekten evlenmediğini açıkladı.

FİLMOGRAFİ

Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? (2018)

Maşa ile Koca Ayı 2: Sonsuz Arkadaşlık (2018)[20]

Kafalar Karışık (2018)

Enes Batur Gerçek Kahraman (2019)

Single'ları

"Sen Yerinde Dur (feat. Kaya Giray)" (2018) (Hayal mi? Gerçek mi? Orijinal Film Müzikleri)

"Gel Hadi Gel (feat. Kaya Giray)" (2018)

"Dolunay" (2019)

"Biliyom" (2020)

"Ayaz" (2020)

ÖDÜLLERİ

2017: Altın Kelebek Ödülü – "En İyi YouTuber/Instagrammer" (geri alındı)

2018: Altın Palmiye Ödülü – "Yılın Sosyal Medya Fenomeni"