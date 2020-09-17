Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, Ünlü Youtuber Enes Batur Sungurtekin karantina kurallarını hiçe saydı.

Enes Batur'un koronavirüse yakalanmasına rağmen evinde izole olmadığı ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine emniyet birimleri harekete geçti. Filyasyon ekipleri Sungurtekin’in Beykoz’daki lüks villasında denetleme yaptı. Ancak Enes Batur evinde bulunamadı.

YURDA YERLEŞTİRİLDİ

Enes Batur’un evinde olmadığı belirlenmesinin ardından Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Karantina kurallarını ihlal eden Enes Batur ve kız arkadaşı Sancaktepe'de bulunan İyi Maya Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

İÇİŞLERİ'NDEN KARANTİNADAN KAÇANLARLA İLGİLİ GENELGE

İçişleri Bakanlığı 81 İl valiliğine “Yurt ve Pansiyonlarda İzolasyon” konulu genelge gönderdi. Genelgede, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet edilmesinin elzem olduğu ifade edildi.

Uygulama, izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikteki yerlerde kalanlar için de geçerli olacak. İzolasyon için tahsis edilecek yurt ve pansiyonların yönetimi bir mülki idare amirinin genel koordinasyonunda mevcut yöneticilerle yürütülecek.

İHLAL EDEN İÇİN SUÇ DUYURUSU

Evlerinde izolasyonda olması gerekirken bu kuralı ihlal eden kişiler hakkında, TCK 195’nci maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacak. Bu kişiler, valiliklerce izolasyon sürecini tamamlatmak üzere yurtlara veya pansiyonlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulacak.

DAHA ÖNCE ETKİN TAKİP VE DENETİM UYGULANIYORDU

Daha önce valiliklere gönderilen genelgelerle; izolasyon süreçlerini evlerinde geçirmekte olan (hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç),hastalık belirtisi gösteren veya bu yönde tanı konulan kişiler ile temaslı oldukları belirlenen kişilere yönelik etkin takip ve denetim sisteminin belirlendiği ifade edildi.