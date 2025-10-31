Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu ne zaman, programı belli oldu mu, kazananlara kaç lira ödül verilecek?
Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu, 2 Kasım Pazar günü, 126 ülkeden 41 bin 416 katılımcıyla gerçekleştirilecek. Maraton, aynı zamanda 2025 Türkiye Maraton Şampiyonası olarak da düzenleniyor; yerli atletler erkek ve kadın kategorilerinde birinci olduklarında Türkiye şampiyonu ünvanını kazanacak. Yerli atletlerde, kadın ve erkeklerde ilk 5'e girenler toplam 400 bin lira kazanacak. Ayrıca tekerlekli sandalye ve master atlet kategorilerinde de derecelere göre ödüller verilecek.
Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu, bu Pazar günü . 126 ülkeden 41 bin 416 koşucunun katılımıyla gerçekleştirilecek. Maraton, “Dünyanın Kıtalar Arası Tek Maratonu” sloganıyla Avrupa’nın üç Gold Label maratonundan biri olma özelliği taşıyor. Yerli atletler tasnifinde erkekler ve kadınlarda birinci sırada gelen sporcular “Türkiye şampiyonu” ünvanının sahibi olacak. İşte, 2 Kasım 2025 Pazar İstanbul Maratonu hakkında tüm detaylar
TÜRKİYE İŞ BANKASI İSTANBUL MARATONU NE ZAMAN?
Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu’nun 47’ncisi, 2 Kasım Pazar günü koşulacak. Yarış, İBB Spor İstanbul YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
44 ATLET KOŞUYA KATILACAK
Yaklaşık 9 bin görevli ve binlerce gönüllünün çalışmalarıyla hayata geçirilecek organizasyona 4 ayrı kıtadan 18’i kadın, 26’sı da erkek toplam 44 elit atlet katılacak. Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu’nda erkeklerde son şampiyon Dejene Debela, Rhonzas Lokitam Kilimo ve Denis Chirchir; kadınlarda ise Sofia Assefa, Tigst Getnet ve Yenenesh Tilahun Dinkesa dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.
İSTANBUL’DA TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI DA ÇIKACAK
Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından aynı zamanda 2025 Türkiye Maraton Şampiyonası olarak sayılan Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu, yerli atletler tarafından ulusal şampiyonluk hedefiyle de koşulacak. Yerli atletler tasnifinde erkekler ve kadınlarda birinci sırada gelen sporcular “Türkiye şampiyonu” ünvanının sahibi olacak.
İSTANBUL MARATONU ÖDÜLLERİ
Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu’nda derece yapacak kadın ve erkek atletler eşit şekilde para ödülü alacak. 42K kategorisinde birinciler 50’şer bin dolar kazanacak. Parkur rekoru kırılması halinde 5 bin dolar da prim verilecek. Maratonda ilk 8’da yer alacak tüm atletler çeşitli oranlarda para ödülüne hak kazanacak. 42K’da toplam 190 bin dolar para ödülü dağıtılacak.
İlk sekize giren atletlere verilecek para ödülleri şu şekilde dağıtılacak:
Birinci: 50 bin dolar
İkinci: 20 bin dolar
Üçüncü: 10 bin dolar
Dördüncü: 5 bin dolar
Beşinci: 4 bin dolar
Altıncı: 3 bin dolar
Yedinci: 2 bin dolar
Sekizinci: Bin dolar
YERLİ ATLETLERE NE KADAR ÖDÜL VERİLECEK?
Yerli atletler için ulusal şampiyon ünvanı fırsatı sunan Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu’nda bu tasnifte ayrı bir para ödülü dağılımı da olacak. Kadınlar ve erkeklerde ilk 5’e giren Türk atletlere toplamda 400 bin lira tutarında para ödülü dağıtılacak.
Kadınlar ve erkeklerde ilk beşe girecek atletlerin ödülleri şu şekilde olacak:
Birinci: 60 bin TL
İkinci: 50 bin TL
Üçüncü: 40 bin TL
Dördüncü: 30 bin TL
Beşinci: 20 bin TL
Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu’nda tekerlekli sandalye kategorisinde ilk dörde giren sporcular sırasıyla 30 bin, 25 bin, 20 bin ve 15 bin liralık para ödülünün sahibi olacak.
Maratonda erkekler ve kadınlardaki 11 ayrı yaş grubunda master atletler mücadele edecek. 35-39 / 40-44 / 45-49 / 50-54 / 55-59 / 60-64 / 65-69 / 70-74 / 75-79 / 80-84 / 85+ yaş gruplarında dereceye giren isimlere de para ödülü verilecek.
Tüm kategoriler göz önüne alındığında Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu’nda toplam 9.5 milyon lira para ödülü dağıtılacak.
TÜRKİYE İŞ BANKASI İSTANBUL MARATONU PARKURU
Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu katılımcıları aynı zamanda sıra dışı bir tarih, kültür ve doğal güzellikler deneyimi sunacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, İstanbul Deniz Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, Fındıklı Camii, Galata Köprüsü, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Sirkeci Tren Garı, Sepetçiler Kasrı, Topkapı Sarayı, Ahırkapı Sis ve Düdük Feneri, Küçük Ayasofya Camii, Hava Harp Okulu, Gülhane Parkı, Sultanahmet Camii, Ayasofya ve eşsiz Boğaz manzarası maraton parkuruna eşlik edecek.
42K kategorisinde koşacaklar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası girişinden Beşiktaş’a inecek ve buradan sahil hattını izleyerek Galata Köprüsü’ne ulaşacak. Köprüyü geçtikten sonra Sirkeci yönüne dönerek Kennedy Caddesi üzerinden sahil yoluna ilerleyecek koşucular, Sirkeci, Cankurtaran, Kumkapı, Yenikapı, Yedikule, Zeytinburnu ve Bakırköy’den geçip Rauf Orbay Caddesi’ni takip ederek Hava Harp Okulu araç tahliye kapısına kadar devam edecek. Koşucular burada U yapıp yine sahil yolunu izleyerek Gülhane Parkı’na gelecek. Parkın içinden geçen yarış tramvay yolunu takip ederek Sultanahmet Meydanı’nda son bulacak.
15,5K kategorisinde yarış Yenikapı’ya kadar 42K kategorisiyle aynı güzergâhta devam edecek ve finiş Yenikapı’da yapılacak.
Halk Koşusu ve Kurumsal Koşu kategorileri katılımcıları da yine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası girişinden koşuya başlayacak, Barbaros Bulvarı’nı takip ederek sahile inecek ve Beşiktaş Tüpraş Stadyumu ile Dolmabahçe Sarayı arasında kalan yolda yarışı tamamlayacak.
İSTANBUL MARATONU PROGRAMI
03.00 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Araç Trafiğine Kesilmesi
06.00 Avrasya Tüneli Dahil Tüm Parkurun Araç Trafiğine Kesilmesi
06.45-07.45 Vapurların Hareket Saati (Kabataş ve Eminönü İskeleleri)
07.00-08.00 Üsküdar Marmaray Durağı-Beylerbeyi Arası Ring Sefer Saatleri
09.15-10.15 Halk Koşusu Sporcularını Taşıyan Otobüslerin Hareket Saati (Mecidiyeköy)
08.45 Tekerlekli Sandalye Yarış Başlangıcı
09.00 42K Yarış Başlangıcı
09.10 42K & 15,5K Eşya Araçlarının Start Noktasından Hareketi
09.19 15,5K Yarış Başlangıcı (1. Start)
09.38 15,5K Yarış Başlangıcı (2. Start)
10.05 15,5K Yarış Başlangıcı (3. Start)
10.08 15,5K Şampiyonunun Tahmini Bitiş Zamanı
10.32 Kurumsal Koşu Yarış Başlangıcı (1. Start)
11.06 Kurumsal Koşu Yarış Başlangıcı (2. Start)
11.10 42K Şampiyonunun Tahmini Bitiş Zamanı
11.40 Kurumsal Koşu Yarış Başlangıcı (3. Start)
12.00 15,5K Genel Klasman Ödül Töreni (Yenikapı)
12.14 Halk Koşusu Yarış Başlangıcı
12.20 15,5K Yarışının Sona Ermesi (Yenikapı)
12.30 42K Genel Klasman Ödül Töreni (Sultanahmet)
14.00 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Trafiğe Açılması
15.00 Avrasya Tüneli’nin Trafiğe Açılması
15.20 42K Yarışının Sona Ermesi (Sultanahmet)
15.30 Tüm Parkurun Trafiğe Açılması