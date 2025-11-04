Habertürk
        Haberler Spor Diğer Türkiye, İslami Dayanışma Oyunları'nda 212 sporcuyla yer alacak - Diğer Haberleri

        Türkiye, İslami Dayanışma Oyunları'nda 212 sporcuyla yer alacak

        Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, 110 kadın ve 102 erkek olmak üzere toplam 212 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.

        Giriş: 04.11.2025 - 10:05 Güncelleme: 04.11.2025 - 10:05
        Türkiye, İslami Dayanışma Oyunları'nda 212 sporcuyla yer alacak
        İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) bağlı bir kuruluş olan İslami Dayanışma Oyunları Federasyonu (ISSA) tarafından dört yılda bir düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nın 6'ncısı, başkent Riyad'da 7-21 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Oyunlar, 7 Kasım'da yapılacak resmi açılış töreni öncesinde bugün voleybol ve futsal maçlarıyla başlayacak.

        Türkiye, 2025 İslami Dayanışma Oyunları'na 20 spor dalında 110 kadın ve 102 erkek olmak üzere toplam 212 sporcuyla katılacak.

        Milli sporcular, oyunlarda atletizm, para atletizm, basketbol (3x3), boks, eskrim, e-spor, güreş, halter, para halter, hentbol, ju-jitsu, judo, karate, masa tenisi, muaythai, tekvando, duatlon, voleybol, wushu ve yüzme dallarında madalya mücadelesine çıkacak.

        OYUNLARDA MADALYA KOVALAYACAK AY-YILDIZLI SPORCULAR

        Türkiye adına Riyad'da 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda madalya kovalayacak ay-yıldızlı sporcular şöyle:

        Atletizm: Kayhan Özer, Mustafa Kemal Ay, Mikdat Sevler, Mehmet Çelik, Salih Teksöz, Batuhan Altıntaş, İsmail Nezir, Berke Akçam, Ramazan Baştuğ, Mazlum Demir, Salih Korkmaz, Halil Yılmazer, Özkan Baltacı, Ömer Şahin, Yasir Kuduban, Bahar Yıldırım, Simay Özçiftçi, Beyzanur Seylan, Cansu Nimet Sayın, Tuğba Yenigün, Sıla Koloğlu, Edibe Yağız, Eda Tuğsuz, Esra Türkmen, Deniz Sivridemir, Özlem Becerek, Emel Dereli, Buse Arıkazan Çağlayan, Demet Parlak

        Para Atletizm: Abdulkadir Kaynarca, Hamid Haydari, Muhammed Khalvandi, Muhsin Kaedi

        Basketbol (3x3) erkekler: Doğan Bozveli, Gökbay Gök, Yusuf Bayrak, Hüseyin Emir Seviğ

        Basketbol (3x3) kadınlar: Ceren Akpınar, Damla Gezgin, Selin Rachel Gül, Selen İrem Baş

        Boks: Rabia Topuz, Ayşen Taşkın, Ece Asude Ediz, Evin Erginoğuz, Berfin Kabak, Semih Gümüş, Necat Ekinci, Sultan Osmanlı

        Eskrim: Ceren Cebe, Aleyna Ertürk, Zülal Can, Doruk Erolçevik, Kıvanç Kırtay, Alara Atmaca, Furkan Yaman, Candeniz Berrak, Enes Talha Kalender, Nisanur Erbil, Nil Güngör, İrem Güner

        E-spor: Emre Öztürk

        Güreş: Ekrem Öztürk, Mustafa Safa Yıldırım, Yunus Emre Başar, Doğan Kaya, Beytullah Kayışdağ, Fatih Bozkurt, Yusuf Demir, Ahmet Duman, Fazlı Eryılmaz, Ahmet Yağan, Süleyman Karadeniz, Hakan Büyükçıngıl, Zehra Demirhan, Zeynep Yetgil, Elvira Süleyman, Selvi İlyasoğlu, Nesrin Baş, Elmira Yasin

        Halter: Gamze Altun, Cansel Özkan, Aysel Özkan, Nuray Güngör, Sara Yenigün, Burak Aykun, Muhammed Furkan Özbek, Kaan Kahriman, Yusuf Fehmi Genç, Muhammed Emin Burun

        Para halter: Besra Duman, Sibel Çam, Faruk Öztürk, Abdullah Kayapınar

        Hentbol kadınlar: Sude Karademir, Ceyhan Coşkunsu, Betül Yılmaz, Sude Çifci, Ümmügülsüm Bedel, Sümeyye Durdu, Halime Tuana Arslan, Ceren Demirçelen, Melike Kasapoğlu, Buğu Sönmez, Gülcan Tügel, Edanur Burhan, Seval Bozova, Zeynep Nur Kapaklıkaya, Sinem Vatan Güney, Açelya Kaya

        Ju-jitsu: Mert Özmen, Hasibe Eylül Elmas

        Judo: Salih Yıldız, Muhammed Ali Demirel, Ejder Toktay, Vedat Albayrak, Münir Ertuğ, Tuğçe Beder, Sıla Ersin, Buketnur Karabulut, Hasret Bozkurt, Ayten Mediha Yeksan, Minel Akdeniz, Hilal Öztürk

        Karate: Enes Özdemir, Eray Şamdan, Enes Bulut, Dilara Bozan, Eda Eltemur, Zeyna Gaballa

        Masa tenisi: Abdullah Talha Yiğenler, İbrahim Gündüz, Tugay Şirzat Yılmaz, Sibel Altınkaya, Ece Haraç, Özge Yılmaz

        Muaythai: Sercan Koç, Ali Bilben, Mehmet Ali Meriç, Nejat Derin, Özlem Melek Korkmaz, Gülistan Turan, Kübra Kocakuş, Bediha Taçyıldız

        Tekvando: Deniz Dağdelen, Enes Kaplan, Ömer Faruk Dayıoğlu, Ömer Furkan Körpe, Yiğithan Kılıç, Emre Kutalmış Ateşli, Emine Göğebakan, Elif Sude Akgül, Hatice Kübra İlgün, Hatice Pınar Yiğitalp, Sıla Nur Gençer, Sude Yaren Uzunçavdar

        Duatlon: Gültigin Er, Enes Kızılcık, Sinem Francisca Tous Servera, Dilara Kara

        Voleybol erkekler: Arda Bostan, Hilmi Şahin, Berk Dilmenler, Can Koç, Cansın Ogbai Enaboifo, Onur Günaydı, Gökçen Yüksel, Yiğit Hamza Aslan, Mustafa Cengiz, Yiğit Savaş Kaplan, Selim Yıldız, Abdulsamet Yalçın .

        Voleybol kadınlar: Dilay Özdemir, Eda Kafkas, Liza Safronova, Ege Melisa Bükmen, Ayşe Çürük, Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy, Defne Başyolcu, Selin Adalı, Aslı Tecimer, Merve Nur Öztürk

        Wushu: Berna Tut, Sudenaz Gülay, Berkay Ozan Şahin, Hakan Koç

        Yüzme: Hüseyin Emre Sakcı, Demir Özdemir, Ahmet Mete Boylu, Onur Ege Öksüz, Kuzey Tunçelli, Mert Ali Satır, Mert Hatipoğlu, Berke Saka, Berk Özkul, Nusrat Allahverdi, Doruk Yoğurtçuoğlu, Arda Akkoyun, Polat Uzer Turnalı, Nehir Toker, Gizem Güvenç, Ecem Dönmez Öğretir, Belis Şakar, Selinnur Sade, Sudem Denizli, Halime Zülal Zeren, Defne Tanığ, Pınar Dönmez, Duru Tanır, Seher Kaya

