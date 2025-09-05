Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Türkiye-İspanya maçının hakemi belli oldu! - Futbol Haberleri

        Türkiye-İspanya maçının hakemi belli oldu!

        A Milli Takım'ın İspanya ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu maçını Michael Oliver yönetecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2025 - 13:44 Güncelleme: 05.09.2025 - 13:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye-İspanya maçının hakemi belli oldu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        A Milli Takım'ın İspanya ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu maçının hakemleri belli oldu.

        MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda 7 Eylül Pazar günü oynanacak ve 21.45'te başlayacak müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek.

        Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Christopher Kavanagh olacak. Maçta Jarred Gavan Gillett VAR, Darren England ise AVAR olarak görev yapacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Tekin'den okullara zorunlu bağış açıklaması
        Bakan Tekin'den okullara zorunlu bağış açıklaması
        Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına Schengen açıklaması
        Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına Schengen açıklaması
        Eski Başkan Biden cilt kanseri nedeniyle ameliyat oldu
        Eski Başkan Biden cilt kanseri nedeniyle ameliyat oldu
        TMSF, Maydonoz Döner'i satışa çıkardı
        TMSF, Maydonoz Döner'i satışa çıkardı
        Dünyanın yarısı, haberlerin dörtte biri
        Dünyanın yarısı, haberlerin dörtte biri
        Galatasaray'dan Jonas Adjetey hamlesi!
        Galatasaray'dan Jonas Adjetey hamlesi!
        "Enflasyon hedefini olağanüstü bir gelişme olmadıkça değiştirmeyeceğiz"
        "Enflasyon hedefini olağanüstü bir gelişme olmadıkça değiştirmeyeceğiz"
        "Zoru kolay edip, zora soktuk"
        "Zoru kolay edip, zora soktuk"
        KETEM'in telefonu hayatını değiştirdi!
        KETEM'in telefonu hayatını değiştirdi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Polemikler bizi gülümsetiyor"
        "Polemikler bizi gülümsetiyor"
        Alaattin Köseler hakkında tahliye kararı
        Alaattin Köseler hakkında tahliye kararı
        Sahada, parkede, filede zafer!
        Sahada, parkede, filede zafer!
        Boşandılar
        Boşandılar
        Borsada kör dövüşü
        Borsada kör dövüşü
        AR-GE personeline vergi muafiyeti
        AR-GE personeline vergi muafiyeti
        Trump yönetimine Ulusal Muhafız davası
        Trump yönetimine Ulusal Muhafız davası
        Avrupalı enerji devinden Trump yönetimine karşı dava hamlesi
        Avrupalı enerji devinden Trump yönetimine karşı dava hamlesi
        Sonbaharın renkli sırrı
        Sonbaharın renkli sırrı
        Rus lider Putin'den "diyaloğa açığız" mesajı
        Rus lider Putin'den "diyaloğa açığız" mesajı