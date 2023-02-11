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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldı: Büyük felaketin 6. günü

Türkiye, 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerle sarsıldı. Türkiye'nin 10 ilini etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları halen sürüyor. Büyük felaketin 6. gününde kameralara yansıyanlar...

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AA / HABERTURK.COM
  • Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldı: Büyük felaketin 6. günü

    Türkiye, 6 Şubat günü merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı.
  • Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldı: Büyük felaketin 6. günü

    Yıkıcı depremler, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kilis, Osmaniye, Adana ve Malatya'yı ciddi şekilde etkiledi.
  • Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldı: Büyük felaketin 6. günü

    Binlerce kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları halen devam ediyor.
  • Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldı: Büyük felaketin 6. günü

    Türkiye'yi sarsan depremlerin 6. gününde kameralara yansıyan bazı kareler...
  • Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldı: Büyük felaketin 6. günü
  • Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldı: Büyük felaketin 6. günü
  • Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldı: Büyük felaketin 6. günü
  • Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldı: Büyük felaketin 6. günü
  • Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldı: Büyük felaketin 6. günü
  • Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldı: Büyük felaketin 6. günü
  • Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldı: Büyük felaketin 6. günü
  • Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldı: Büyük felaketin 6. günü
  • Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldı: Büyük felaketin 6. günü

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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