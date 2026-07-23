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        Haberler Spor Voleybol Türkiye - Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?

        Türkiye - Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?

        2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi (VNL) finallerinde heyecan başlıyor. Çeyrek finalde A Milli Kadın Voleybol Takımı, güçlü rakibi Kanada ile yarı final bileti için karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları, grup aşamasını başarılı bir şekilde tamamlayarak üst üste sekizinci kez VNL finallerine kalmayı başardı. Kritik mücadele öncesinde maçın tarihi, saati ve yayıncı kanalı voleybolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Ay-yıldızlı ekip, Kanada engelini aşarak adını son dört takım arasına yazdırmayı hedefliyor. Peki, Türkiye - Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Filenin Sultanları'nın Kanada maçıyla ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 01:38 Güncelleme:
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        1

        Filenin Sultanları, 2026 Voleybol Milletler Ligi finallerindeki ilk sınavını Kanada karşısında verecek. Çin'in Makao kentinde düzenlenen organizasyonda oynanacak mücadelede kazanan takım yarı finale yükselme hakkı elde edecek. Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımı, başarılı performansını finallerde de sürdürmeyi amaçlıyor. Voleybolseverler ise dev karşılaşmanın tarihini, saatini ve canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Türkiye - Kanada voleybol maçı ne zaman ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair son bilgiler…

        2

        TÜRKİYE - KANADA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi çeyrek finalinde 23 Temmuz 2026 Perşembe günü Kanada ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadeleyi kazanan ekip adını yarı finale yazdıracak.

        3

        TÜRKİYE - KANADA MAÇI SAAT KAÇTA?

        Türkiye ile Kanada arasında oynanacak VNL çeyrek final karşılaşmasının TSİ 11.00'de başlayacak.

        4

        FİLENİN SULTANLARI MAÇI HANGİ KANALDA?

        Türkiye - Kanada mücadelesinin TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor. Karşılaşma ayrıca TRT'nin dijital platformları üzerinden de takip edilebilecek.

        5

        FİLENİN SULTANLARI FİNALLERE NASIL GELDİ?

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL'nin grup etabında başarılı bir performans sergileyerek finallere katılma hakkını elde etti. Milliler, Japonya etabında ev sahibi Japonya'yı mağlup ederek üst üste sekizinci kez Voleybol Milletler Ligi finallerine yükselmeyi garantiledi.

        6

        FİLENİN SULTANLARI'NIN YILLARA GÖRE VNL'DEKİ BAŞARILARI

        2018 - İkincilik

        2019 - Dördüncülük

        2020 - Pandemi sebebiyle yapılmadı

        2021 - Üçüncülük

        2022 - Dördüncülük

        2023 - Şampiyon

        2024 - Altıncılık

        2025- Altıncılık

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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