Filenin Sultanları, 2026 Voleybol Milletler Ligi finallerindeki ilk sınavını Kanada karşısında verecek. Çin'in Makao kentinde düzenlenen organizasyonda oynanacak mücadelede kazanan takım yarı finale yükselme hakkı elde edecek. Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımı, başarılı performansını finallerde de sürdürmeyi amaçlıyor. Voleybolseverler ise dev karşılaşmanın tarihini, saatini ve canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, Türkiye - Kanada voleybol maçı ne zaman ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair son bilgiler…