Türkiye Karting Şampiyonası’nda skandal!

Türkiye Karting Şampiyonası’nda büyük bir skandal yaşandı. Ünlü rallici Burak Çukurova’nın şampiyonada yarışan kızını geçtiği için yarışmacılardan olan Batuhan Emir Saraç’a fiziki ve iftira saldırıda bulunduğu öne sürüldü.

Araya girenler sayesinde darp edilmekten son anda kurtulduğu belirtilen Saraç, Türkiye Otomobil Sporları Federesyonu’na (TOSFED) şikayette bulunsa da Çukurova herhangi bir ceza almadı.