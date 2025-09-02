Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu başladı - Futbol Haberleri

        Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu başladı

        Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu, oynanan 8 maçla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2025 - 23:06 Güncelleme: 02.09.2025 - 23:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu başladı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu heyecanı, bugün oynanan 8 karşılaşmayla birlikte başladı.

        Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde:

        12 Bingölspor-Mardin 1969 Spor: 3-0

        Yalova FK 77 SK-Bursa Nilüfer Futbol: 2-0

        Polatlı 1926 SK-Astor Enerji Çankaya SK: 1-1 (1-2 Uzatmalarda)

        Karaköprü Belediyespor-Hakkari Zap SK: 7-1

        Bursa Yıldırımspor-Altay: 0-0 (2-0 Uzatmalarda)

        Sincan Belediyesi Ankaraspor-Eskişehirspor: 1-2

        Bucaspor 1928-İzmir Çoruhlu FK: 0-2

        Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Niğde Belediyespor: 0-2

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özgür Özel: Kararı tanımıyoruz
        Özgür Özel: Kararı tanımıyoruz
        CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi
        CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi
        "Putin beni hayal kırıklığına uğrattı"
        "Putin beni hayal kırıklığına uğrattı"
        Bahçeli'den açıklamalar
        Bahçeli'den açıklamalar
        AB ülkelerinden savunmaya 381 milyar euro
        AB ülkelerinden savunmaya 381 milyar euro
        2 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        2 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Katil annenin alışveriş görüntüleri... Vahşetini anlattı!
        Katil annenin alışveriş görüntüleri... Vahşetini anlattı!
        Gazzetelerin ilk sayfaları İsrail'e protesto için karartıldı
        Gazzetelerin ilk sayfaları İsrail'e protesto için karartıldı
        Süper Lig'de 24 saatte transfer şov!
        Süper Lig'de 24 saatte transfer şov!
        3 ayda yarım milyar lira kayıp
        3 ayda yarım milyar lira kayıp
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye yol haritamız belli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye yol haritamız belli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tekrar olumlu döngüye girdik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tekrar olumlu döngüye girdik
        Assan Group'un sahibi: O mesaj montaj
        Assan Group'un sahibi: O mesaj montaj
        10 sezonda yüzde 500 arttı
        10 sezonda yüzde 500 arttı
        Uğurcan en pahalı transferler listesinde!
        Uğurcan en pahalı transferler listesinde!
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Yakınlaşma sahnelerine yeni ayar
        Yakınlaşma sahnelerine yeni ayar